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Medya
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Kuruluş Osman zirveyi yine bırakmadı

2021-10-14 16:49:45
Kuruluş Osman zirveyi yine bırakmadı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman zirveyi yine bırakmadı.

#1
Foto -

"Kuruluş Osman" Tüm Kişiler'de %8,74 izlenme oranı ve 23,44 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,89 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

#2
Foto - Dizinin 66'ncı bölümünde; Turgut Bey'in Alplerinin şehit edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, çok sevdiği atı Karayel'in katledildiğini öğrendiğinde ise büyük bir yıkım yaşadı.

Dizinin 66'ncı bölümünde; Turgut Bey'in Alplerinin şehit edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, çok sevdiği atı Karayel'in katledildiğini öğrendiğinde ise büyük bir yıkım yaşadı.

#3
Foto - Alp başı ağabeyi Gündüz Bey'den hesap soran Osman Bey, bu saldırının sorumlusunu bulmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Alp başı ağabeyi Gündüz Bey'den hesap soran Osman Bey, bu saldırının sorumlusunu bulmak için tüm imkanlarını seferber etti.

#4
Foto - Alplerinin dönüşünü dört gözle bekleyen Turgut Bey, Osman Bey'in şehit Alpleriyle birlikte gelmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

Alplerinin dönüşünü dört gözle bekleyen Turgut Bey, Osman Bey'in şehit Alpleriyle birlikte gelmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

#5
Foto - Osman Bey, Kosses'ten intikam almak isteyen Turgut Alp'e sükunet tavsiyesinde bulundu ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağının sözünü verdi.

Osman Bey, Kosses'ten intikam almak isteyen Turgut Alp'e sükunet tavsiyesinde bulundu ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağının sözünü verdi.

#6
Foto - Osman Bey, Gündüz Bey'i ise Bilecik Tekfuru Rogatus'a göndererek Turgut Bey'in alplerinin hesabını sormak üzere obaya çağırdı.

Osman Bey, Gündüz Bey'i ise Bilecik Tekfuru Rogatus'a göndererek Turgut Bey'in alplerinin hesabını sormak üzere obaya çağırdı.

#7
Foto - Boran Alp'i ise Harmankaya Tekfuru Kosses'e gönderip saldırı hakkında malumatı olup olmadığını sordu.

Boran Alp'i ise Harmankaya Tekfuru Kosses'e gönderip saldırı hakkında malumatı olup olmadığını sordu.

#8
Foto - Tekfur Kosses, saldırının arkasında Bilecik Tekfuru Rogatus'un olduğunu söylerken, dönüş yolunda Boran Alp'e eşlik etmesi için askerlerini görevlendirdi. Bu askerleri pusuya düşüren Osman Bey, gerekli cezayı vererek Turgut Bey'in alplerinin parmaklarını kesen Tekfur Kosses'ten intikam aldı.

Tekfur Kosses, saldırının arkasında Bilecik Tekfuru Rogatus'un olduğunu söylerken, dönüş yolunda Boran Alp'e eşlik etmesi için askerlerini görevlendirdi. Bu askerleri pusuya düşüren Osman Bey, gerekli cezayı vererek Turgut Bey'in alplerinin parmaklarını kesen Tekfur Kosses'ten intikam aldı.

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