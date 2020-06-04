2020-06-04 14:07:20 Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi’yi kim oynayacak? Ertuğrul Gazi’yi canlandıracak isim belli oldu mu? İşte detaylar
İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde yeni gelişme yaşandı. Engin Altan Düzyatan’ın “Diriliş Ertuğrul” adlı dizide oynadığı Ertuğrul Gazi’nin Kuruluş Osman’da yaşlılığını kimin oynayacağı merak konusu. Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi’yi kim oynayacak? Ertuğrul Gazi’yi kim canlandıracak? Ertuğrul Gazi Kuruluş Osman’da olacak mı? Ertuğrul Gazi’yi canlandıracak isim belli oldu mu? İşte detaylar.