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Medya
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Kuruluş Osman bombası patladı

2024-09-21 18:39:22
Kuruluş Osman bombası patladı

ATV'nin Çarşamba günlerine damga vuran ve reyting rekorları kıran dizisi olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu.

#1
Foto - Kuruluş Osman bombası patladı

Atv’nin çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman, 6. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Kuruluş Osman bombası patladı

Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Dizi, yeni sezonunun yayın tarihini 2 Ekim olarak planlıyor.

#3
Foto - Kuruluş Osman bombası patladı

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizinin senaryosu, Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ tarafından kaleme alındı.

#4
Foto - Kuruluş Osman bombası patladı

Yeni sezonda, kadroya 12 yeni oyuncunun katıldığı duyuruldu. Bu isimler arasında Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak yer alıyor.

#5
Foto - Kuruluş Osman bombası patladı

Hayranlarının merakla beklediği yeni sezon, tarihî olayları ve destanı gözler önüne sererken, izleyicilere unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor.

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