Kurtulmuş'tan fon vurguncularına sert tepki: Burunlarından fitil fitil getirilecek

"ÜMİT EDERİM KOMİSYONU KISA SÜREDE OLUŞTURURUZ" Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonunun kuruluş takvimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun oluşmasındaki "müzakereci yöntemi" burada da izleyeceklerini bildirdi. Meclis'in, "üçüncü göz" olarak sürecin nasıl devam ettiğini millet adına takip edeceğini belirten Kurtulmuş, "Komisyonu, ümit ediyorum en kısa süre içerisinde oluştururuz. Meclis'te grubu bulunan partilerin hepsinin temsil edileceği bir yapının olması, oluşması lazım. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan kurulla da işbirliği halinde, onlarla da temas halinde eğer bir yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkarsa bunun oluşmasıyla ilgili süreci yönetmek ve hepsinden önemlisi de millet adına bu sürecin sahiplenilmesini temin etmektir. Eskisi kadar böyle yoğun bir çalışma temposu olmayacağı aşikar." ifadesini kullandı. Kurtulmuş, "Bu komisyon bizzat sahada çalışacak mı?" sorusunu ise "Hayır. Sahada olup biteni izlemek devletin resmi güvenlik kurullarının görev ve sorumluluğu." şeklinde cevapladı. "Siyasetin çok hevesli olmadığı ve ağırdan aldığı" yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Sürece ilişkin bir teklifi, açık söyleyeyim, 467 oyla kabul etmiş olan bir parlamento, Türkiye siyasetinin merkezi, Türkiye siyasetinin kalbi bu konuyu asla ağırdan almayacağını da deklare etmiş demektir." diye konuştu. Büyük bir kamuoyu desteği bulunan süreçten hoşlanmayan, bu işin olmaması için seferber olanların süreci akamete uğratmak istediğini dile getiren Kurtulmuş, "Siyaseti itibarsızlaştırmak için 'Kararsızlar, işi zamana yayıyorlar' şeklindeki eleştirilerin tamamının art niyetli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası her şey tıkır tıkır kendi süreci içerisinde işliyor. İnşallah örgüt bir an evvel silahları bıraktığını gösterir, bu tespit ve teyit edilir, tabi bundan daha da önemli olan şey zihinlerindeki silahları bırakırlar ve artık silahın olmadığı, sözün olduğu ve insanların birlikte barış içinde yaşadığı bir süreci başlatırız." dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Herkesin ayrılıkçı bir dil kullanmaktan vazgeçmesi, bazı çevrelerin de ayrımcı bir dil kullanmaktan vazgeçmesi lazım. Yeni dönem, hiç şüphesiz yeni bir dili gerektiriyor, yeni bir anlayışı gerektiriyor. Buna uygun hareket edilmesi, herkesin menfaatinedir." görüşünü paylaştı. Terör meselesinin en kısa süre içerisinde geride kalacağını belirten Kurtulmuş, sürece çomak sokmaya çalışanların kaybedeceğini, "Terörsüz Türkiye" konusunda asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.