Mirasçılara müjde! Bakanlıktan miras kavgalarını bitirecek tarihi karar

Mirasçılardan hiçbirinin taşınmazı satın almaması veya gerekli bedeli karşılayan bir teklif verilmemesi halinde ikinci artırma yapılacak. Bu aşamada üçüncü kişilerin de ihaleye katılması mümkün olacak. İkinci artırmada uygulanacak asgari bedel ise farklı hesaplanacak. Muhammen kıymetin yüzde 50'si ile taşınmaz üzerinde öncelikli hakka sahip alacakların toplamından yüksek olan tutar esas alınacak. Buna satış ve paylaştırma giderleri de eklenecek. Milliyet'te yer alan habere göre, yeni uygulamanın devreye girmesi için taşınmazın mülkiyet yapısıyla ilgili bazı şartların bulunması gerekiyor.