Mirasçılara müjde! Bakanlıktan miras kavgalarını bitirecek tarihi karar
Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile miras yoluyla kalan ev, arsa ve tarlaların satışında ilk söz hakkı tamamen mirasçılara verildi. Gerekli şartların sağlanması durumunda ilk ihaleler yalnızca mirasçılara açık olacak ve taşınmazların ilk aşamada üçüncü kişilere satılmasının önüne geçilecek. Bu hamle, aile içi miras anlaşmazlıklarına son noktayı koyarken mülklerin aile bünyesinde kalmasını güvence altına alacak.