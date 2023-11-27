2023-11-27 13:58:23 Kurtlar Vadisi ile gönüllerde taht kurmuştu! Yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü! Yeni mesleği ise bakın ne
İlk kez 2003 yıllında ekrana gelen Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde de sonrasında da adından sıkça söz ettirdi. Türk dizileri arasında adını unutulmaz yapımların arasına yazdıran Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ının kızı Selvi'yi canlandıran Fatma Büşra Ayaydın şimdilerde büyüdü ve bambaşka bir meslek tercih etti. İşte ünlü oyuncunun son hali ve yeni mesleği...