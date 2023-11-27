Kurtlar Vadisi ile gönüllerde taht kurmuştu! Yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü! Yeni mesleği ise bakın ne

Ünlü isim daha önce yaptığı açıklamada "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi" ifadelerini kullanmıştı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim artık kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgileniyor.