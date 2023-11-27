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Kurtlar Vadisi ile gönüllerde taht kurmuştu! Yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü! Yeni mesleği ise bakın ne

2023-11-27 13:58:23
Kurtlar Vadisi ile gönüllerde taht kurmuştu! Yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü! Yeni mesleği ise bakın ne

İlk kez 2003 yıllında ekrana gelen Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde de sonrasında da adından sıkça söz ettirdi. Türk dizileri arasında adını unutulmaz yapımların arasına yazdıran Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ının kızı Selvi'yi canlandıran Fatma Büşra Ayaydın şimdilerde büyüdü ve bambaşka bir meslek tercih etti. İşte ünlü oyuncunun son hali ve yeni mesleği...

#1
Foto - Kurtlar Vadisi ile gönüllerde taht kurmuştu! Yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü! Yeni mesleği ise bakın ne

Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi karakterini canlandıran Fatma Büşra Ayaydın'ın yeni mesleği şaşırttı. Genç isim, oyunculuğu bıraktıktan sonra tesettüre girmişti. Şimdilerde gözlerden uzak bambaşka bir hayat yaşıyor. Son olarak Muhteşem Yüzyıl ile izleyici karşısına çıkan genç oyuncu tesettüre girdikten sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

#2
Foto - Kurtlar Vadisi ile gönüllerde taht kurmuştu! Yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü! Yeni mesleği ise bakın ne

Ünlü isim daha önce yaptığı açıklamada "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi" ifadelerini kullanmıştı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim artık kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgileniyor.

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