Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

İşgalci İsrail, tünel ve silah bahanesiyle kuşattığı Şifa Hastanesi'nde iddialarını doğrulayacak delil ortaya koyamadı. Direnişçilerin merkezi olduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi'ni gaz bombaları ile basan İsrail'in paylaştığı görüntülerin senaryo olduğu ortaya çıktı. Videoda Hamas üyesi diye gösterilen kişi İsrailli kadın asker çıktı. Kurgu fark edilince video silindi. Hamas tüneli denilen yer ise İsveç'te bir turistik tünel çıktı. Direnişçilerin hastanede olduğuna kanıt olarak gösterilen paslı silahlar ise sosyal medyada alay konusu oldu.