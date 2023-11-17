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Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

2023-11-17 08:00:52
Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

İşgalci İsrail, tünel ve silah bahanesiyle kuşattığı Şifa Hastanesi'nde iddialarını doğrulayacak delil ortaya koyamadı. Direnişçilerin merkezi olduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi'ni gaz bombaları ile basan İsrail'in paylaştığı görüntülerin senaryo olduğu ortaya çıktı. Videoda Hamas üyesi diye gösterilen kişi İsrailli kadın asker çıktı. Kurgu fark edilince video silindi. Hamas tüneli denilen yer ise İsveç'te bir turistik tünel çıktı. Direnişçilerin hastanede olduğuna kanıt olarak gösterilen paslı silahlar ise sosyal medyada alay konusu oldu.

#1
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamlarının simgesi haline gelen Şifa Hastanesi'ndeki saldırıları sürüyor. İsrail askerleri önceki gün tanklarla ve tüfeklerle baskın yaptıkları hastaneden dün de çekilmedi.

#2
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

Hastanenin içinde İzzettin Kassam Tugayları'nın olduğunu, tünellerin bulunduğunu, rehinelerin burada saklandığı ve Hamas'ın hastaneyi komuta merkezi olarak kullandığı yalanını atan işgalciler hastanenin altını üstüne getirmelerine rağmen bu yalanlarına tek bir kanıt bile sunamadı. İsrail ordusu kanıt olarak sosyal medyadan bazı görüntüler paylaştı.

#3
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

YAYINLAYIP SİLDİLER Videoda Hamas'a ait olduğu ileri sürülen bir bilgisayarın ekranında Hamas ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın işaret ediliyordu. Ancak kadın, İsrail'in kara operasyonuyla kurtardığını söylediği Ori Megidish adlı kadın askerdi. Tepkiler üzerine videoyu silen IDF, bir süre sonra videoyu tekrar yükledi.

#4
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

Bu kez videonun 20 saniyesi kesilmiş, bilgisayar ekranındaki kadın ve silahların arkasında kolinin üzerindeki etiket buzlanmış olarak yayınlandı. İsrail ordusu IDF'nın kurgu videolarından bir başkasında ise, MRI cihazının arkasındaki paslı silahlar gösterildi.

#5
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

IDF'nin, hastanenin bodrum katında uzun süre kaldığı ve burada bir patlama gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu iddiaların akabinde IDF'nin hesabından paylaşılan hastanenin bir odasında silah bulunduğuna ilişkin görüntüler servis edildi.

#6
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

Silahların hemen arkasında görünen kolinin IDF'nin getirdiği koli olması dikkat çekti. Videoda bulduk dedikleri silah ve techizatların bu ilaç kutularıyla hastaneye sokulmuş olabileceği de belirtildi.

#7
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

İTİRAF ETTİLER: HASTANEDE ASKERİ TESİS YOK İsrail'in Kanal 13 televizyonunda, Şifa Hastanesi baskınıyla ilgili "İsrail'in büyük istihbarat başarısızlığı" yorumu yapıldı. "İsrail ordusunun iddialarının aksine Şifa Hastanesi'nde herhangi bir askeri tesisin bulunduğuna dair bir belirti yok" denildi.

#8
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne aldığı İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabiri ise, "İçerideki ne bir doktor ne de sığınmacı ya da hasta ile konuşmamıza izin verilmiyor" dedi.

#9
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

HURMALI PAYLAŞIM İsrail, hastanede Hamas'a ait olduğu ileri sürülen mühimmatların üzerine konulduğu bir masanın görüntüsünü paylaştı. Masanın üzerine Hamas'a ait diye sunulan materyaller arasında bir bilgisayar, yarım kasa hurma ve iki adet Kuran'ı Kerim'in de yer alması ise dalga konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Haklısınız her hurma yiyen Hamas üyesi" diyerek algı operasyonunu çalışmasını eleştirdi.

#10
Foto - Kurgu fark edilince video silindi! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

BM: SOYKIRIM YAPILIYOR BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğunu bildirdi. BM'den dün yapılan diğer açıklamada ise, "Gazze Şeridi'nde yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdı" denildi.

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