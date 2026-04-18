Küresel zorba Trump'tan İran'a deniz kuşatması: Abluka gerilimi tırmandırıyor
Küresel zorba Trump’tan İran’a deniz kuşatması: Abluka gerilimi tırmandırıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel zorba Trump’tan İran’a deniz kuşatması: Abluka gerilimi tırmandırıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sözde özgürlükçü argümanların arkasına sığınarak İran’ın deniz ticaretine yönelik kısıtlama hamlelerini bir üst seviyeye çıkardı. Sosyal medya üzerinden Umman Denizi'nde devriye gezen "USS Canberra" savaş gemisinin görüntülerini paylaşan CENTCOM, İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm gemilerin sıkı bir denetim ve engelleme mekanizmasına tabi tutulduğunu resmen teyit etti. Yapılan açıklamada, ABD'nin dayatmalarına uymayan 23 geminin rota değiştirmeye zorlandığı vurgulandı.

Küresel zorba ABD, Orta Doğu’daki tahakküm çabalarını denizlere taşıyarak İran limanlarını ve sahil kesimlerini abluka altına aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a giden ve gelen gemilere yönelik deniz ablukasının tahkim edildiğini duyururken; abluka başlangıcından bu yana 23 geminin Amerikan direktifleriyle zorla geri döndürüldüğünü açıkladı.

Bölgede gerilim tırmanırken, İran tarafı Hürmüz Boğazı’ndaki kontrol mekanizmalarını yeniden devreye soktuğunu ilan etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan gemilere abluka uygulamayı sürdürdüğünü duyurdu.

CENTCOM’dan “ABD güçleri, İran limanları ile sahil kesimlerine giden ve gelen gemilere yönelik deniz ablukasını güçlendiriyor” açıklaması yapıldı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Umman Denizi'nde devriye gezen "USS Canberra" gemisinin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Ablukanın başlamasından bu yana 23 gemi, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldü. Amerikan kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyılarına giren ve çıkan gemilere yönelik deniz ablukası uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, bugün ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline döndüğünü açıklamıştı.

Yorumlar

Mehmet emin temel

Devamkee İran islam Cumhuriyeti. Kardeslerimiz komsularımız. Alevi şii müslüman birlik vakti. Küfrün başını koparma zamanı geldi. Fitne yok edin aranızda
Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! "Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk"
Gündem

Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk”

Kapalı kapılar ardında ifade veren müşteki Öznur Ç., kirli ilişkiler ağını bir bir ifşa etti. Mağdur kadın, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Öz..
Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!
Gündem

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Bir dönem Türkiye'nin huzuruna kasteden Gezi olaylarının baş aktörlerinden biri olan ve yargıdan kaçarak İngiltere'ye sığınan Mehmet Ali Ala..
Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'
Gündem

Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'

Karısı Sabetayist olan Solcu Ruşen Çakır'ın dostu, seküler sol çevrenin de Türkçülerin de solcuların da çok sevdiği Rıfat Bali, gerçek niye..
Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"
Gündem

Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki ateşkes süreci ve ABD-İsrail saldırılarına dair yaptığı açıklamada, Tahran’ın sahadaki ve mas..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"
Gündem

Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2026) yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin dünya siyasetin..
