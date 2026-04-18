Küresel zorba Trump’tan İran’a deniz kuşatması: Abluka gerilimi tırmandırıyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sözde özgürlükçü argümanların arkasına sığınarak İran’ın deniz ticaretine yönelik kısıtlama hamlelerini bir üst seviyeye çıkardı. Sosyal medya üzerinden Umman Denizi'nde devriye gezen "USS Canberra" savaş gemisinin görüntülerini paylaşan CENTCOM, İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm gemilerin sıkı bir denetim ve engelleme mekanizmasına tabi tutulduğunu resmen teyit etti. Yapılan açıklamada, ABD'nin dayatmalarına uymayan 23 geminin rota değiştirmeye zorlandığı vurgulandı.