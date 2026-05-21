Kadın - Aile
Hazırlanan alkali formül: Suya damlatıldığında kabızlık ilacı oluyor: Bağırsakları temizliyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Hazırlanan alkali formül: Suya damlatıldığında kabızlık ilacı oluyor: Bağırsakları temizliyor

Suya damlatıldığında kabızlık ilacına dönüşen bu formülü deneyebilirsiniz...

Kronik kabızlık, şişkinlik ve gaz problemine evde kesin çözüm arayanlar için ilaç niyetine doğal tarif hazırladık. Bir bardak suya damlatıldığında tembel bağırsakları anında harekete geçiren, sindirim sistemini baştan aşağı temizleyen bu yöntemin tüm detayları haberimizde…

Kabızlık için eczanelerdeki kimyasal ilaçları kullanmak istemeyenler bağırsakları çalıştıran doğal yöntemleri, karışımları araştırıyor. Uzmanların da tavsiye ettiği, suya sadece birkaç damla eklenerek hazırlanan alkali formül, sindirim sistemini anında düzene sokuyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Aç karnına içilen bu özel karışım, ozmotik etki yaratarak bağırsak duvarında biriken tüm toksinleri söküp atıyor. İşte dakikalar içinde etki gösteren o bitkisel çözüm!

Kronik kabızlık, şişkinlik ve sindirim yavaşlığı modern hayatın en büyük gizli problemlerinden biri. Birçok kişi çareyi eczanelerdeki kimyasal ilaçlarda arasa da aslında doğa bize çok daha güçlü ve yan etkisiz çözümler sunuyor. Son zamanlarda uzmanların da sıklıkla dile getirdiği, bir bardak suya sadece birkaç damla damlatıldığında bağırsakları adeta bir motor gibi çalıştıran o doğal mucizeyi açıklıyoruz: Saf İngiliz Karbonatı (Karbonatlı Su) ve Taze Limon Kombinasyonu! Evet, yanlış duymadınız. Doğru oranda ve doğru şekilde suya eklenen bu iki basit malzeme, bağırsak duvarında biriken toksinleri söküp atıyor, sindirim sistemini derinlemesine temizliyor.

Bu yöntemi uygulamak oldukça basit ancak ölçülere sadık kalmak hayati önem taşıyor. Gerekli Malzemeler: 1 bardak oda sıcaklığında veya ılık içme suyu Yarım çay kaşığı saf karbonat (eczanelerde satılan İngiliz karbonatı tercih edilmelidir) 4-5 damla taze sıkılmış limon suyu

Uygulanışı: Ilık suyun içerisine karbonatı ekleyin ve tamamen çözünene kadar karıştırın. Ardından üzerine taze limon suyunu damlatın. Karışım hafifçe köpürecektir. Bu suyu sabahları aç karnına yavaşça tüketin. BU KARIŞIM BAĞIRSAKLARI NASIL TEMİZLİYOR? Suya damlatılan bu formülün vücutta yarattığı etkiler adeta tıbbi bir takviye gibi çalışır:

Ozmotik Etki Oluşturur: Karbonatlı su, bağırsaklara sıvı çekilmesini sağlar. Bu durum, katılaşan ve kabızlığa yol açan dışkının yumuşamasını ve hızla dışarı atılmasını kolaylaştırır. Mide ve Bağırsak Asidini Dengeler: Alkali yapısı sayesinde sindirim sistemindeki asit oranını nötralize eder. Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik hissini anında yatıştırır. Peristaltik Hareketleri Hızlandırır: Limon ve karbonat birleşimi, bağırsak kaslarını uyararak kasılma hareketlerini başlatır. Bu da tembel bağırsakların dakikalar içinde harekete geçmesini sağlar.

Alternatif Bir Mucize: Hint Yağı (Kastor Yağı) Eğer karbonatlı su yerine daha yoğun ve doğrudan bir "kabızlık ilacı" etkisi arıyorsanız, bir diğer seçenek de organik soğuk sıkım Hint yağıdır. Bir bardak ılık suya veya bitki çayına damlatılacak 3-4 damla saf Hint yağı, bağırsak çeperini kayganlaştırarak en zorlu kabızlık vakalarını bile saatler içinde çözüme kavuşturur. Ancak Hint yağı oldukça güçlü bir müshil etkisi gösterdiği için çok dikkatli kullanılmalıdır.

Bu yöntemler akut (geçici) kabızlık durumlarında harika birer kurtarıcıdır. Ancak yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği veya kronik kalp rahatsızlığı olan kişilerin (karbonat sodyum içerdiği için) bu tarifi doktorlarına danışmadan uygulamamaları gerekir. Ayrıca hamilelerin ve emziren annelerin bu tarz güçlü bağırsak temizleyicilerden uzak durması tavsiye edilir.

