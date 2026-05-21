Güneşli saatlerde elektrik ücretsiz oldu: Tek kuruş para ödemeyecekler
Güneşli saatlerde elektrik ücretsiz oldu: Tek kuruş para ödemeyecekler

Avrupa ülkesi halkı bilinçli enerji tüketime teşvik etmek amacıyla önemli bir projeyi başlatıyor. Ülkede güneşli saatlerde elektrik ücretsiz oldu.

Yenilenebilir enerjilerin üretiminde yaşanan hızlı artış ile birlikte elektrikte negatif fiyat dönemi dikkat çekiyor. Yunanistan merkezli Public Power Corporation’un iştiraki olan Romanyalı elektrik tedarikçisi PPC Energie, Romanya’da “Energie Electrică Activă Zero” adlı ilk “sıfır maliyetli aktif elektrik” pilot programını başlattı.

Bu ay duyurulan programa 7-20 Mayıs 2026 arası başvuru yapılabileceği duyurulmuştu ancak ilk 5.000 uygun müşteri kabul edildi. Sadece akıllı sayaç sahibi ve bu sayaç SMI sistemine entegre olan müşteriler programa dahil olabildi. PPC Energie’nin mevcut elektrik sözleşmesi olan yaklaşık 3 milyon müşterisi var.

Haziran - Eylül 2026 döneminde uygulanacak programda her ay yaklaşık 70 saat boyunca aktif elektrik enerjisi ücretsiz olacak. Bu saatler, güneş enerjisi üretiminin zirve yaptığı gündüz saatleri olacak ve en az 12 saat önceden e-posta ve myPPC uygulaması üzerinden bildirilecek.

Bu uygulama ile güneş enerjisi üretiminin en yüksek olduğu saatlerde tüketimi teşvik etmek, şebeke üzerindeki baskıyı azaltmak ve dijital altyapıyı (akıllı sayaçlar) yaygınlaştırmak amaçlanıyor. 

Tasarruf, faturada ticari bonus olarak otomatik yansıtılacak. Sadece aktif enerji kısmı ücretsiz olacak. Vergiler, dağıtım bedelleri ve diğer harçlar ise ödenmeye devam edecek. Sözleşme koşulları da değişmiyor. 

Program Eylül 2026’dan sonra değerlendirilecek ve kalıcı hale getirilip getirilmeyeceği netleştirilecek. Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Mesut Sarp

Eğer biz AB gibi güneş ve rüzgar enerjilerine yapılan küçük tüketici ve üreticilere yani ev sahiplerine verirsek Türkiye enerjide bağımsızlığına çok büyük adım atacaktır. Çünkü bizde olan güneş enerjisi hem güneşin şiddeti ve güneşli havaların yılda 4 katına kadar fazla oluşu AB ülkelerine göre büyük avantaj sağlıyor. Bu konuda devletimiz küçük yatırımcılara hala kapıyı açmadı. Petrol ve gaz ithalatina geçen yıl 65,5 (65bin 500 milyon!) milyar dolar ödedik. Bu dev bir rakkam. Bizim güneş ve rüzgardan ürettiğimiz her bir vat enerji bu gideri düşürecektir. Reiz bu konuda bürokratları iyi yönlendirmeli çünkü böylece enflasyon ve fiyatlar daha kolay ayarlanabilek duruma gelecektir.

Hakan Sönmez

Buna gerek yok, isteyen çatısına santral kursun, kendi ihtiyacını karşılasın demek yeterli. Santral kuracaksın ama beni yine görmen lazım mantığı ile ilerlenmez.
