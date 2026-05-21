Güneşli saatlerde elektrik ücretsiz oldu: Tek kuruş para ödemeyecekler
Avrupa ülkesi halkı bilinçli enerji tüketime teşvik etmek amacıyla önemli bir projeyi başlatıyor. Ülkede güneşli saatlerde elektrik ücretsiz oldu.
Yenilenebilir enerjilerin üretiminde yaşanan hızlı artış ile birlikte elektrikte negatif fiyat dönemi dikkat çekiyor. Yunanistan merkezli Public Power Corporation’un iştiraki olan Romanyalı elektrik tedarikçisi PPC Energie, Romanya’da “Energie Electrică Activă Zero” adlı ilk “sıfır maliyetli aktif elektrik” pilot programını başlattı.
Bu ay duyurulan programa 7-20 Mayıs 2026 arası başvuru yapılabileceği duyurulmuştu ancak ilk 5.000 uygun müşteri kabul edildi. Sadece akıllı sayaç sahibi ve bu sayaç SMI sistemine entegre olan müşteriler programa dahil olabildi. PPC Energie’nin mevcut elektrik sözleşmesi olan yaklaşık 3 milyon müşterisi var.
Haziran - Eylül 2026 döneminde uygulanacak programda her ay yaklaşık 70 saat boyunca aktif elektrik enerjisi ücretsiz olacak. Bu saatler, güneş enerjisi üretiminin zirve yaptığı gündüz saatleri olacak ve en az 12 saat önceden e-posta ve myPPC uygulaması üzerinden bildirilecek.
Bu uygulama ile güneş enerjisi üretiminin en yüksek olduğu saatlerde tüketimi teşvik etmek, şebeke üzerindeki baskıyı azaltmak ve dijital altyapıyı (akıllı sayaçlar) yaygınlaştırmak amaçlanıyor.
Tasarruf, faturada ticari bonus olarak otomatik yansıtılacak. Sadece aktif enerji kısmı ücretsiz olacak. Vergiler, dağıtım bedelleri ve diğer harçlar ise ödenmeye devam edecek. Sözleşme koşulları da değişmiyor.
Program Eylül 2026'dan sonra değerlendirilecek ve kalıcı hale getirilip getirilmeyeceği netleştirilecek.
