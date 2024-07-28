Küresel ısınma arıcıları vurdu

Elazığ’da küresel ısınmaya bağlı olarak meteorolojik hafızanın değişmesi ve ekstrem olaylar, arıcıları da vurdu. Ağustosta olması gereken bal sağımı aşırı sıcaklıklar ve mevsim kaymalarından dolayı temmuzda başlarken rekoltede yüzde 50 düşerek bin tondan 500 tona geriledi. Bir yıl boyunca emeklerinin karşılığın almak için bal sağımına başlayan arıcılar umduğunu bulamadı. Küresel ısınmanın oluşturmuş olduğu iklim değişikliği günümüzde ekstrem meteorolojik olaylar yaşanmasına sebep oluyor. Aşırı sıcaklar, toz taşınımı, ani yağışlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı gibi birçok meteorolojik olay, en çokta arı ve arıcıları etkiledi. Ağustosta olması gereken bal sağımı aşırı sıcaklardan ve mevsim kaymalarından dolayı bu yıl temmuz ortalarında başlarken buda rekolteyi büyük ölçüde vurdu. Elazığ’da bin 200 aktif arıcı 100 bin kovanda yılda bin ton bal rekoltesi elde ederken, bu yıl yüzde 50 düşüş ile 500 tona geriledi. Hasat zamanının ağustosta olması gerekirken temmuz ortalarında başladığını dile getiren Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, hasadın bu süreçlerde yapılmasının polen ile nektar akımındaki zaman aralığının daralmasına ve böylelikle rekoltenin düşmesine neden olduğunu söyledi.