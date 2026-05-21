Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’
İsrail'in en büyük yalakası siyonist kuklası Donald Trump, yine ilginç açıklamalarda bulundu.
Trump, dün İran gündemine ilişkin basın mensuplarına konuştu.
"Şu anda İsrail'de yüzde 99'dayım. Başbakanlığa aday olabilirim." ifadelerini kullanan Trump, "Belki bunu (ABD Başkanlığı) yaptıktan sonra, İsrail’e gider ve Başbakanlığa aday olurum." dedi.
Trump, bir ankete göre İsrail’deki desteğinin "yüzde 99" olduğunu savundu.
Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin 14-18 Mayıs tarihlerinde yaptığı anket, ABD'de Trump'ın genel onay oranının yüzde 37 olduğunu göstermişti.
Anket sonuçları, neredeyse tüm Demokratların Trump'ın başkanlık performansını onaylamadığını ortaya koymuştu.
Trump, bugüne dek en büyük İsrail yalakası ABD başkanı olarak tarihe geçti.
