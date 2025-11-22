50 bin hükümlü için denetimli serbestlik gelebilir!

‘Eşitlik ilkesine aykırılık’ tartışması Hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti kanadı, eski düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine yönelik eleştirileri haklı buluyor. Partide yapılan değerlendirmelerde şu görüş öne çıkıyor: “İki kişi aynı suçu işledi ve aynı cezayı aldı; biri 31 Temmuz 2023’ten önce, diğeri sonra kesinleştiği için farklı uygulamalara tabi oldu. Bu bir adaletsizlik yaratıyor. Bu nedenle esas alınacak kriter, cezanın kesinleşme tarihi değil, suçun işlendiği tarih olacak.” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kısa süre önce yaptığı açıklamada vatandaşlardan yoğun talep geldiğini vurgulamış ve “Eşitlik ilkesi gereği bir düzenleme yapılabilir” mesajını vermişti.