50 bin hükümlü için denetimli serbestlik gelebilir!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
50 bin hükümlü için denetimli serbestlik gelebilir!

COVID-19 döneminde açık cezaevlerindeki hükümlülere tanınan denetimli serbestlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi gündeme gelirken, 11’inci Yargı Paketi bu nedenle gelecek haftaya ertelendi. AK Parti ve Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen 11’inci Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyordu. Ancak MHP ve Adalet Bakanlığı’nın isteği üzerine pakete, pandemi döneminde açık cezaevindeki hükümlülere tanınan denetimli serbestlik düzenlemesini genişletecek yeni bir maddenin eklenmesi gündeme gelince, paketin Meclis’e sevki gelecek haftaya ertelendi.

Kapsam genişletiliyor: Kimler yararlanacak? Mevcut düzenleme, yalnızca 31 Temmuz 2023’ten önce cezası kesinleşmiş hükümlüleri kapsıyordu. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre yeni taslak, bu tarihten önce suç işleyip hükmü henüz kesinleşmemiş kişiler için de erken tahliye yolunu açacak. Benzer bir adım, haziran ayında 10’uncu Yargı Paketi görüşülürken gündeme gelmiş ancak son anda çıkarılmıştı. Teklif yasalaşırsa, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen ve denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl veya daha az kalan tüm hükümlüler, cezalarının kalan kısmını dışarıda infaz edebilecek.

Terör ve örgütlü suçlar hariç tutulacak Yeni düzenlemeden terör ve örgütlü suçlar kapsam dışı bırakılıyor. İlk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin yararlanabileceği öngörülüyor. Ancak Adalet Bakanlığı kaynakları, mahkeme süreçleri sürdükçe sayının artabileceğini belirtiyor: “31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenlerin cezalarının ne zaman kesinleşeceği belli değil. Cezalar aylar ya da yıllar sonra kesinleşebiliyor. Bu nedenle sayı zamanla artacaktır.”

‘Eşitlik ilkesine aykırılık’ tartışması Hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti kanadı, eski düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine yönelik eleştirileri haklı buluyor. Partide yapılan değerlendirmelerde şu görüş öne çıkıyor: “İki kişi aynı suçu işledi ve aynı cezayı aldı; biri 31 Temmuz 2023’ten önce, diğeri sonra kesinleştiği için farklı uygulamalara tabi oldu. Bu bir adaletsizlik yaratıyor. Bu nedenle esas alınacak kriter, cezanın kesinleşme tarihi değil, suçun işlendiği tarih olacak.” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kısa süre önce yaptığı açıklamada vatandaşlardan yoğun talep geldiğini vurgulamış ve “Eşitlik ilkesi gereği bir düzenleme yapılabilir” mesajını vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Yine mi af..
