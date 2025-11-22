Haber Merkezi Giriş Tarihi: 50 bin hükümlü için denetimli serbestlik gelebilir!
COVID-19 döneminde açık cezaevlerindeki hükümlülere tanınan denetimli serbestlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi gündeme gelirken, 11’inci Yargı Paketi bu nedenle gelecek haftaya ertelendi. AK Parti ve Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen 11’inci Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyordu. Ancak MHP ve Adalet Bakanlığı’nın isteği üzerine pakete, pandemi döneminde açık cezaevindeki hükümlülere tanınan denetimli serbestlik düzenlemesini genişletecek yeni bir maddenin eklenmesi gündeme gelince, paketin Meclis’e sevki gelecek haftaya ertelendi.