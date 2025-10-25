  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

AA Giriş Tarihi:
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Dünyayı sömüren küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol sondaj kulesi sayısını artırdı.

#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ekim'de bir önceki haftaya göre 2 artarak 420'ye ulaştı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 60 azaldı. Öte yandan, perşembe gününü 65,82 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,99 dolar seviyesinde tamamladı.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Öte yandan, perşembe gününü 65,82 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,99 dolar seviyesinde tamamladı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 61,79 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan sert çıkış! 'Yok böyle 25 kuruşa simit, böyle saçmalık olur mu?'
Gündem

Erdoğan’dan sert çıkış! 'Yok böyle 25 kuruşa simit, böyle saçmalık olur mu?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili konuşan ..
Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...
Gündem

Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman ile görüştü. KKTC diye bir devletin olmamasını, federasyon..
Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin
Gündem

Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili uyarıda bulundu.
Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti
Siyaset

Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

Bugün mahkemenin mutlak butlan kararını reddetmesi üzerinde Kılıçdaroğlu cephesi istinafa gitmeye hazırlanıyor. Açıklama, Kılıçdaroğlu’nun y..
Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor
Gündem

Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Trabzon'da dikkat çeken anlar kaydedildi. Vince asılı kişiyi ve mesajı görenler, hemen telefonlarına sarıldı.

Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı
Gündem

Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, mahkemenin kurultay kararı sonrası CHP’Den yol ayırımı yaşanacağını ve yen bir parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23