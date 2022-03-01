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Dünya
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Küresel haydut ABD çaldıklarını geri verdi

2022-03-01 17:55:42
Küresel haydut ABD çaldıklarını geri verdi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan 9 tarihi eser Ürdün'e iade edildi.

#1
Foto - Ürdün Haber Ajansı PETRA'ya göre, Eski Eserler Dairesi, Amman'da Turizm Bakanı Nayif el-Faiz'in de katıldığı bir kutlama töreni düzenledi.

Ürdün Haber Ajansı PETRA'ya göre, Eski Eserler Dairesi, Amman'da Turizm Bakanı Nayif el-Faiz'in de katıldığı bir kutlama töreni düzenledi.

#2
Foto - Ülkeye getirilen eserler arasında Neolitik döneme ait hayvan heykelleri, bir bakır sunak, bir insan heykeli, bir bronz testi ve mezar taşları bulunuyor.

Ülkeye getirilen eserler arasında Neolitik döneme ait hayvan heykelleri, bir bakır sunak, bir insan heykeli, bir bronz testi ve mezar taşları bulunuyor.

#3
Foto - Tarihi eserler ABD İç Güvenlik Bakanlığı, New York Bölge Savcılığı ve Ürdün Tarihi Eser ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile bir antika koleksiyoncusundan kurtarıldı.

Tarihi eserler ABD İç Güvenlik Bakanlığı, New York Bölge Savcılığı ve Ürdün Tarihi Eser ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile bir antika koleksiyoncusundan kurtarıldı.

#4
Foto - ABD'nin Ürdün Büyükelçisi Henry T. Wooster, çalınan eserlerin, 2019'da ABD ile Ürdün arasında imzalanan kültürel mirasın korunması anlaşması çerçevesinde iade edildiğini söyledi.

ABD'nin Ürdün Büyükelçisi Henry T. Wooster, çalınan eserlerin, 2019'da ABD ile Ürdün arasında imzalanan kültürel mirasın korunması anlaşması çerçevesinde iade edildiğini söyledi.

#5
Foto - Törene çok sayıda Ürdünlü yetkilinin yanı sıra, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve New York Bölge Savcılığından yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Törene çok sayıda Ürdünlü yetkilinin yanı sıra, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve New York Bölge Savcılığından yetkililerin katıldığı aktarıldı.

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