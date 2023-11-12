Küresel elektrikli araç pazarında rekabet kızıştı! ABD tüm kozlarını oynuyor! Lider marka kim?

Elektrikli araç satışlarının yaklaşık yarısını gerçekleştiren Tesla, pazardaki liderliğini sürdürürken, üçüncü çeyrekte yaklaşık 21 bin elektrikli araç satışı gerçekleştiren Ford ise ikinci sırada bulunuyor. S&P Global, ABD'de elektrikli araç satışlarının 2030 yılına kadar toplam binek otomobil satışlarının yüzde 40'ına ulaşabileceğini öngörürken, daha iyimser tahminlere göre elektrikli araç satışlarının 2030'a kadar yüzde 50'yi aşması bekleniyor. Ülkede elektrikli araç pazarı hızla genişlerken, farklı markaların yaklaşık 50 otomobil modeli ABD'de en çok tercih edilen elektrikli araçlar arasında yer alıyor. Otomobillerin batarya gücü, tekerlek boyutu, sürüş menzili gibi başlıca özellikleri fiyatları doğrudan etkiliyor. ABD'de elektrikli araç fiyatları vergi indirimleri sonrasında 20 bin dolara kadar düşerken, fiyatlar, otomobilin modeline göre 250 bin doları geçebiliyor. Piyasada Chevrolet'nin Bolt modelleri en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında yer alırken, Nissan Leaf de federal vergi kredisine uygun olmamasına rağmen rekabetçi fiyat sunuyor. Ülkede satışlarda pazar lideri konumundaki Tesla'nın indirimlerle birlikte en ucuz modeli 38 bin dolarla Model 3 RWD olurken, ABD'de en çok tercih edilen Tesla Model Y, 41 bin 630 dolara satılıyor. Satışlarda Tesla'nın ardından ikici sırada gelen Ford markasının Mustang Mach-E modeli de vergi indirimleri sonrasında 41 bin 45 dolardan alıcı buluyor. Lucid, Porsche, Mercedes-Benz, Audi ve BMW'ye ait elektrikli araç modelleri yüksek fiyatlarıyla dikkati çekiyor.