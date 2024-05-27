2024-05-27 07:03:01 Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar
Küresel çetenin yeni hedefi dünyanın sonu getirecek düzeyde kıtlık. Yeni Zelanda ve Avustralyalı arıcılar binlerce kovan arıyı yakmaya zorlanıyor. Hastalık iddiasıyla arılarını yakmaya zorlanan arıcılar, açıkça tehdit ediliyor. Kıtlığa yol açacak bu hamle multimilyarderlerin sığınak yarışının sebebini de ortaya çıkardı. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi küresel elitler, dünyanın yok olmasına yol açacak gıda savaşı için yeraltı sığınakları için hazırlık yapıyor.