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Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

2024-05-27 07:03:01
Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Küresel çetenin yeni hedefi dünyanın sonu getirecek düzeyde kıtlık. Yeni Zelanda ve Avustralyalı arıcılar binlerce kovan arıyı yakmaya zorlanıyor. Hastalık iddiasıyla arılarını yakmaya zorlanan arıcılar, açıkça tehdit ediliyor. Kıtlığa yol açacak bu hamle multimilyarderlerin sığınak yarışının sebebini de ortaya çıkardı. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi küresel elitler, dünyanın yok olmasına yol açacak gıda savaşı için yeraltı sığınakları için hazırlık yapıyor.

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#1
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Küresel çete bu kez de dünya çapında kıtlık için harekete geçti. Yeni Zelanda başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde arıcılar, hükümet yetkililerinin çiftliklerini ziyaret ettiğini ve gerekçe sunmaksızın sözde hastalık iddialarıyla arı kolonilerini yok ettiğini bildiriyor.

#2
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

ELON MUSK, BILL GATES VE MARK ZUCKERBERG HAREKETE GEÇMİŞTİ Arıların besin zincirindeki rolü göz önüne alındığında, küresel çetenin resmen dünyayı yok etmek için hamle yaptığı da açıkça ortaya çıkıyor.

#3
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Öte yandan Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Bill Gates gibi multimilyarderlerin yeraltı sığınak yarışının sebebi de gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

YENİ ZELANDALI ARICI BİNLERCE KOVANI YAKMAYA ZORLANDI Yeni Zelandalı bir arıcı, Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı iddiasıyla binlerce arı kovanını yakmak zorunda bırakıldığını söyledi.

#5
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Springbank Honey isimli şirket, Ulusal Amerikan Yavru Çürüklüğü Yönetim Ajansı tarafından binlerce kovan arıyı ateşe vermeye zorlandı.

#6
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

HASTALIK YOKKEN ARILARI ATEŞE VERDİLER Springbank Honey Direktörü Steven Brown, hastalık tespit edilmemiş olsa dahi kovanları imha etmedikleri takdirde cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalacaklarını söyledi ve "Altı test yaptılar, ikisinde AFB sporları çıktı, klinik bir hastalık bulamadılar" dedi.

#7
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Brown, ayrıca, "Kesinlikle şaşkına döndüm. Onlara uymak zorundasınız yoksa hapse girersiniz" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Arıcı Brown, arılarda tespit edilen spor miktarının binlerce kovanın ateşe verilmesini haklı çıkarmadığını belirtiyor.

#9
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

KÜRESEL ÇETENİN HEDEFİ GIDA GÜVENSİZLİĞİ VE KITLIK "Küresel seçkinler" özellikle pandemiden bu yana tarıma karşı ciddi bir savaş yürütüyor. Fiyatları yükselten, gıda güvensizliğini artıran küresel çete, şimdi de dünyanın sonu getirecek hamle için harekete geçti ve arıları hedef almaya başladı.

#10
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Yeni Zelanda'nın önde gelen bir arıcısına milyonlarca sağlıklı arıyı yakması emredildi. Brown, milyonlarca dolarını kaybederken dünya ise ciddi bir risk ile karşı karşıya.

#11
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

AVUSTRALYALI ARICILAR AYAKLANDI Avustralyalı arıcılar da federal hükümetin çiftçilere karşı savaşın bir parçası olarak arı kolonilerini yok ettiği konusunda uyarıda bulundu ve ayağa kalktı.

#12
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

AMAÇ GIDA TEDARİKİNDE TAM KONTROL Küresel çetenin amacı, gıda tedariki ile üretim ve dağıtım araçlarının kontrolünü ele geçirerek gıda zincirlerini bozmak ve nüfus üzerinde tam kontrol elde etmek. Avustralyalı bir arıcı "Buraya geliyorlar, benzinlerini alıyorlar, kovanlara döküyorlar. Bunu tozlaşmayı bitirmek için yapıyorlar. Siz onların umurunda değilsiniz. Parayı önemsiyorlar. Bizi yok etmek istiyorlar" dedi.

#13
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

MİLYONLARCA HEKTARLIK ORMANLARI YOK ETTİLER Küresel çete yalnızca arıları yok etmek için harekete geçmedi. Kuzey Amerika adı altında "iklim değişikliğiyle mücadele" için milyonlarca hektarlık orman kesildi.

#14
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

YERALTI SIĞINAKLARININ ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi pek çok milyoner, devasa yeraltı sığınakları inşa etmek için adeta yarışıyor.

#15
Foto - Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Komplo teorisyenleri ise Brüksel'de 2024 başında düzenlenen bir hazırlık tatbikatında, Avrupa'da başlayacak ve dünya çapında büyük bir kıtlığa yol açacak gıda sıkıntısı öngörülmüştü. Son dönemde devam eden hazırlığın da yeni bir krizi işaret ettiği belirtiliyor.

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Yorumlar

54

aşağılık iğrenç dinsiz imansız kafirler piçleri lanet olsun sizede karanlığın ve şeytanın askeri lobi alçaklarınada şerefsizler

meleknur

YÜREKLERİ NASIL DAYANDI. ONLARA NE ZARAR VERMİŞLER.İÇLER ACISI!
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