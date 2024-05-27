Küresel çete kıtlık için harekete geçti! Binlerce arı kovanını diri diri yaktılar

Küresel çete bu kez de dünya çapında kıtlık için harekete geçti. Yeni Zelanda başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde arıcılar, hükümet yetkililerinin çiftliklerini ziyaret ettiğini ve gerekçe sunmaksızın sözde hastalık iddialarıyla arı kolonilerini yok ettiğini bildiriyor.