DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

Herkesin barış içinde yaşama hakkına ihtiyacının olduğunu vurgulayan Doğan, "Bölgede örnek bir Türkiye modelini geliştirmek, dünya çatışma çözümü literatürüne başarabilmiş, barışı kalıcı hale getirebilmiş, demokratikleşmenin yolunu açmış ve bunu sağlayabilmiş bir ülke hep vurgulandı. Temennimiz, beklentimiz, mücadelemiz, bunun gerçekleşmesi içindir. Çünkü buna hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun hem de dünyanın ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.