  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi" hakkında DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan açıklama geldi.

3
#1
Foto - DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak ilk defa bir kanun teklifine imza attıklarını söyledi.

#2
Foto - DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıya olduklarını belirten Doğan, "Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır. Hepimize, tüm Türkiye'ye, ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun. Uğurlar getirsin, barışı kalıcı bir hale getirsin." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

İmzanın silahlı çatışma zemininden, hukuk ve demokratik siyaset zeminine geçişte yeni bir dönemin ilk adı olduğunu ifade eden Doğan, yolun meşakkatli olacağını ancak gerekli farkındalıkları yapmak için mücadele edeceklerin dile getirdi.

#4
Foto - DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

Yasa teklifinin aylar süren istişarelerin sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Doğan, "Neticede karşımıza çıkan yasa teklifi ve teklife yaklaşımla ilgili yapıcı katkı gösteren, çaba sarf eden tüm siyasi partilere partimiz adına teşekkür etmek isteriz." diye konuştu.

#5
Foto - DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

Teklifin birlikte kurulacak ortak geleceğin hukuki zemininin ilk taşı olduğunu belirten Doğan, yasa teklifinin eve dönüş için bir yol açacağını kaydetti.

#6
Foto - DEM Parti'den çerçeve yasaya ilişkin açıklama: Dünyanın buna ihtiyacı var

Herkesin barış içinde yaşama hakkına ihtiyacının olduğunu vurgulayan Doğan, "Bölgede örnek bir Türkiye modelini geliştirmek, dünya çatışma çözümü literatürüne başarabilmiş, barışı kalıcı hale getirebilmiş, demokratikleşmenin yolunu açmış ve bunu sağlayabilmiş bir ülke hep vurgulandı. Temennimiz, beklentimiz, mücadelemiz, bunun gerçekleşmesi içindir. Çünkü buna hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun hem de dünyanın ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dertli

İstediğinizi aldınız...

Kor dağlı

TÜRKİYE de YAŞIYAN tüm insanlara kavimler kabileler Hayırlı olsun AL BAYRAK GÖLGESİ art niyet olmayan herkese yeter yeteri birlik olalım Bizler elhamdülillah MÜSLÜMANIZ ALLAH AZZE VE CELL NİN RIZASI İÇİN HER MÜSLÜMAN Kardeşimize kucak açarız Biz Türküz biz Arabız Biz çerkeziz Biz zazayız aleviyiz kürdüz BİZ ÜMMET İ MUHAMMED SAV İN FERTLERİYİZ
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı
Gündem

Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 4 uçağın görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiy..
Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye
Gündem

Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada tek başına çevre temizliği yaparken görüntülenen 7 yaşındaki Burak Güvenç'i, ..
Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangın söndürüldü
Gündem

Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangın söndürüldü

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu askeri okulun çatıs..
Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı
Gündem

Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı

İşgalci İsrail, imzalanan ateşkes ve yürütülen diplomatik sürece rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti çevresine yeni hava saldırıları düze..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23