Kurduğu işletme hayatını değiştirdi!

İhracat ve Pazarlama Müdürü Durmuş Ertuğrul, uzun yıllardır üretime katkı sunan ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Fabrikada yerli imkanlarla tarım alet ve makineleri üreterek, sektörün taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlatan Durmuş Ertuğrul, şöyle konuştu: "Üretimimizin yüzde 97'si fabrikamızda yapılıyor. Sadece dişli ve şanzıman gibi parçaları alıyoruz. Patatesin A'dan Z'ye tüm tarla ekipmanlarını üretiyoruz. 26 farklı modelimiz mevcut, üçünün patenti bize ait, yine faydalı modellerimiz var. Üretim geliştirmeyle ilgili sürekli AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Yeni tasarım ve tesciller için çalışma yapılıyor. İç pazarda iyi bir konumdayız. Dış pazarda ise Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk devletleri başta olmak üzere 16 ülkeye ihracatımız var. 35 kişiye istihdam sunuyoruz."