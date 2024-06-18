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Aktüel
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Kurbanlık danayı arka koltukta getirdi

2024-06-18 10:29:54
Kurbanlık danayı arka koltukta getirdi

Bursa'da bir vatandaşın ticari aracın arka tarafına bindirdiği kurbanlık dana görenleri şaşırttı.

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Foto - Kurbanlık danayı arka koltukta getirdi

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Kurban Bayramı'nın 3. gününde aldığı büyükbaş hayvanı kesimhaneye götüren bir vatandaş, kurbanlık danayı kapalı kasa hafif ticari otomobilinin arka koltuğuna bindirdi.

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Foto - Kurbanlık danayı arka koltukta getirdi

Otomobil içinde kurbanlık danayı gören vatandaşlar, o anları şaşırarak izledi. Yüzleri gülümseten anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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