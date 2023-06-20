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Aktüel
9
Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

2023-06-20 00:50:24
Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 2023 küçükbaş ve büyükbaş (canlı hayvan) kurbanlık fiyatları belli oldu. Öte yandan kurbanlıklar kurban pazarlarında yerlerini alırken, ibadetini yerine getirecekler de kurban kesim hazırlıklarına başladı. İşte Kurbanlık alacaklar dikkat! İşte Kurban ibadetiyle ilgili bilinmesi gereken detaylar

#1
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

28 Haziran tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na günler kala Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan fiyatlarını açıkladı. Koyun, kuzu, tosun ve dana fiyatları canlı hayvanın kilogramına göre değişecek. Kurbanlık fiyatları hayvan pazarlarında da farklılık gösterebiliyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

#2
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR? Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti. 2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

#3
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi. Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu. Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

#4
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu. Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

#5
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

İSTANBUL'DA YOĞUN KURBAN PAZARLIĞI Kurban pazarlarında hararetli pazarlıklar, heyecanlı alışverişler sürüyor. İstanbul'da kurulan kurban pazarlarında bok boy, kilo kilo kurbanlıklar alıcı bekliyor. KURBANLIK ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR! İbadetin en önemli kısmı ise kurbanlık seçimi ile başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi internet sitesinde, "Kurban İbadetiyle İlgili Doğru Bilinen Bazı Yanlışlar" başlığıyla yayınladığı 2023 yılı kurban ibadeti ile ilgili açıklamasında, Müslümanların kurbanlık seçerken dikkat etmesi gereken hususlar yer aldı.

#6
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

YAŞ ŞARTI! Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre, devenin 5; sığır ve mandanın 2; koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şarttır. Bu yaşları tamamlamayan bir hayvan kurban olmaz.YAŞ KONUSUNDA BİR İSTİSNA VAR! Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli/iri olması halinde kurban edilebilir. Koyun veya keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir. KURBANLIĞIN SAĞLIKLI OLMASI GEREKİR! Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır. Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar, hayvanın kurban olmasına engel teşkil eder.

#7
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması, hafif hasta ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir. KISIRLAŞTIRILMIŞ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR! Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir. Hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel olmazken, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.GEBE HAYVAN KURBAN EDİLEMEZ Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun görülmez. Kesilmesi durumunda kurban ibadeti yapılmış sayılır. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir. Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.

#8
Foto - Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

VEKALETLE KURBAN KESECEKLERİN BİLMESİ GEREKENLER! Vekaletle kurban kestirmek isteyen kişinin, kesene vekâlet vermesi gerekir. Eğer kurban ibadetinin yerine getirilmesi hususunda bir kurum aracı kılınıyorsa bu durumda kurbanın satın alınması, kesilmesi ve dağıtılması gibi hususlarda kapsamlı bir vekâlet verilmelidir. Aracı kişi ve kuruluşlar, vekâlet şartlarının dışına çıkmamalı, kurbanlarla ilgili olarak, sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında iş ve işlemlerde bulunmamalıdırlar. Hayvan, kurban niyetiyle ve vekâlet veren kişi adına kesilmelidir. Ortakların tamamının niyeti ibadet olmalıdır.

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