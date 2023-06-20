Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması, hafif hasta ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir. KISIRLAŞTIRILMIŞ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR! Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir. Hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel olmazken, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.GEBE HAYVAN KURBAN EDİLEMEZ Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun görülmez. Kesilmesi durumunda kurban ibadeti yapılmış sayılır. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir. Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.