2021-07-21 12:45:03 Kurbanı kesen yola çıktı! TEM kilitlendi
TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2’nci günde tatile çıktı.
Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.
Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
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