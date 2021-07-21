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Kurbanı kesen yola çıktı! TEM kilitlendi

2021-07-21 12:45:03
Kurbanı kesen yola çıktı! TEM kilitlendi

TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

#1
Foto - Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

#2
Foto - Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2’nci günde tatile çıktı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2’nci günde tatile çıktı.

#3
Foto - Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

#4
Foto - Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

#5
Foto - D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

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