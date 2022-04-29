2022-04-29 09:12:32 Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen mucizevi besin tüketilmeli! Şeker hastaları dikkat
İnsülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini koruyor, doğumu kolaylaştırıyor, loğusalıkta anne sütünü artırıyor. İçerisinde bol miktarda A, C, B1, B2, B3, B6, B9 (folik asit), B12, K, vitaminleri ve antioksidan barındırıyor. Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engelliyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını düzenliyor, kabızlığa karşı çok etkili, kötü kolesterol olan LDL'nin düşmesine neden oluyor, kansere karşı savaşıyor. Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, bakır, manganez, çinko, magnezyum, kükürt, klor, fosfor, florin bakımından çok zengin, zayıflamaya çok yardımcı bir besin olduğu biliniyor. Kan yapımına destek oluyor, iltihapları önlüyor, vücut direncini artırıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen mucizevi besinin faydaları...