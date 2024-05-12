Kur'an bülbüllerinden gururlandıran manzara!

Kur'an-ı Kerim'in insanlığa huzur ve mutluluk kazandırmak üzere gönderildiğini kaydeden Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Kur'an-ı Kerim insanlığa yük ve sıkıntı olsun diye değil, doğru yola kılavuzluk etmek, ümit vermek, huzur ve mutluluk kazandırmak üzere öğüt, uyarı ve rahmet olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in hikmet dolu mana ufkunda rahmet ve bereketi yakalamaya çalışmak, onu okumak, anlamak ve yaşamak insanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmasının ve kurtuluşa ermesini tek yegane yoludur. İnsan hafızlık iklimine girince Efendimizin de ifadesi ile, orada sekinet, rahmet, melek kuşatması ve Allahuteala nezdinde anılmak vardır. Bundan dolayıdır ki efendimizden itibaren Kur'an sevdalıları hafızlığa büyük önem vermiş, büyük zorluk ve engelleri aşarak onu ezberlemenin gayreti içerisinde olmuşlardır. Düzenlenen hafızlık icazet merasimi ile Diyanet İşleri Başkanlığı ilimiz genelinde hafızlık eğitimi verilen Kur'an Kurslarından 133 öğrenci daha hafızlar kervanına katılıyor. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ömür boyu hizmet etmelerini, hizmetkar olmaları Rabbim'den niyaz ediyorum" diye konuştu.