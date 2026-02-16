Kuraklıkta can çekişmişti, yeniden hayat buldu! İşte, Asi Nehri’nde son durum

2025 yılının kurak geçtiğini belirten Cemal Gürpınar, yılın ilk 45 gününde etkili olan yağıştan memnun olduğunu ifade ederek, "2025 yılı çok kurak geçmişti. Bu sene yağışlar iyi çok şükür, şu anda Antakya özüne döndü. Memleketimiz yağmur memleketi ama geçen yıl çok kurak geçmişti. Bu sene çok şükür yağışlar iyi" dedi. Tarihi kuraklıkla birlikte Asi Nehri’nde su seviyesinin yok olma noktasına geldiğini belirten Savaş Başlıoğlu, 2026 yılında kendini gösteren yağışlı havanın nehirde su seviyesini yükselttiğini ifade ederek, "Geçen sene 2025 yılı çok kurak geçmişti ve Asi Nehri’nde balıklar ölmüştü. Herkes balık tutmaya geliyordu, balıklar yüzeydeydi. Bu sene 2026 yılı çok bereketli başladı. Asi Nehri bayağı doldu" şeklinde konuştu.