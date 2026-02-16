  • İSTANBUL
Kuraklıkta can çekişmişti, yeniden hayat buldu! İşte, Asi Nehri'nde son durum
IHA

Kuraklıkta can çekişmişti, yeniden hayat buldu! İşte, Asi Nehri’nde son durum

Hatay'da geçen yıl yaşanan tarihi kuraklıkla yok olma noktasına gelen Asi Nehri 2026'nın ilk haftalarında etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

#1
Foto - Kuraklıkta can çekişmişti, yeniden hayat buldu! İşte, Asi Nehri’nde son durum

Hatay'da son aylarda etkili olan yağışlar, uzun süre kuraklıkla mücadele eden Asi Nehri'nde dikkat çekici bir değişimi beraberinde getirdi.

#2
Foto - Kuraklıkta can çekişmişti, yeniden hayat buldu! İşte, Asi Nehri’nde son durum

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da 2025 yılı kurak geçmiş ve kentteki barajlar alarm vermişti. Meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan kentte 2026 yılı bereketli başladı. Yılın ilk 45 gününün yağışlı geçtiği kentte, aşırı yağışlar Asi Nehri'nde etkisini hissettirdi. Kuraklıkla yok olma noktasına gelen ve balıkların öldüğü Asi Nehri'nde yağışlı havayla birlikte suyun debisi arttı. Yağışlı hava nehirde yaşayan canlılara yaşam verirken, bereketiyle bölgede yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

#3
Foto - Kuraklıkta can çekişmişti, yeniden hayat buldu! İşte, Asi Nehri’nde son durum

Geçtiğimiz yıl yaşanan tarihi kuraklıkla balıkların Asi Nehri'nde öldüğünü ifade eden Ali Peynirci, "Geçen sene hava çok kurak geçti, göllerimiz dolmadı. Bu yıl çok şükür çok iyi geçti. Şu anda Asi Nehri'nde su seviyesi yüksek, doluluk oranı süper. Asi Nehri geçtiğimiz yıl kuraktı, göl göl olmuştu ve balıklar ölüyordu. Bu sene gayet güzel" dedi.

#4
Foto - Kuraklıkta can çekişmişti, yeniden hayat buldu! İşte, Asi Nehri’nde son durum

2025 yılının kurak geçtiğini belirten Cemal Gürpınar, yılın ilk 45 gününde etkili olan yağıştan memnun olduğunu ifade ederek, "2025 yılı çok kurak geçmişti. Bu sene yağışlar iyi çok şükür, şu anda Antakya özüne döndü. Memleketimiz yağmur memleketi ama geçen yıl çok kurak geçmişti. Bu sene çok şükür yağışlar iyi" dedi. Tarihi kuraklıkla birlikte Asi Nehri'nde su seviyesinin yok olma noktasına geldiğini belirten Savaş Başlıoğlu, 2026 yılında kendini gösteren yağışlı havanın nehirde su seviyesini yükselttiğini ifade ederek, "Geçen sene 2025 yılı çok kurak geçmişti ve Asi Nehri'nde balıklar ölmüştü. Herkes balık tutmaya geliyordu, balıklar yüzeydeydi. Bu sene 2026 yılı çok bereketli başladı. Asi Nehri bayağı doldu" şeklinde konuştu.

