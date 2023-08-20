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Yaşam
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Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

2023-08-20 10:04:05
Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul’daki barajların su seviyesi yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi.

#1
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

Mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü. Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.

#2
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.

#3
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi. Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü.

#4
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

#5
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

#6
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

#7
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

#8
Foto - Kuraklık böyle görüntülendi! İstanbul barajları alarm veriyor

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