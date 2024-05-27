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Yaşam
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Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

2024-05-27 12:29:00
Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

Ardahan'da Kura Nehri'nin taşması sonucunda ortaya sahilleri aratmayan görüntüler çıktı.

#1
Foto - Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur Kura Nehri'ni yeniden taşırdı.

#2
Foto - Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri 3'üncü kez taştı.

#3
Foto - Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını ile karşı karşıya kaldı.

#4
Foto - Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

Göle dönen ovada vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken, ova kıyısında bazı vatandaşlar da piknik yaparak günün tadını çıkardı.

#5
Foto - Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Burası artık Ardahan’ın denizi oldu" dedi. Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan’ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı" dedi.

#6
Foto - Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

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