Kura Nehri taştı ortalık bu hale geldi

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Burası artık Ardahan’ın denizi oldu" dedi. Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan’ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı" dedi.