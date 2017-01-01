Küpe yüzünden az kalsın kulaklarından olacaktı

ABD Los Angelas'ta 29 yaşındaki Amber Rega, 4,5 yıl önce kulaklarını deldirmeye karar verdi. Kulaklarının arkasında ceviz büyüklüğünde şişlik meydana gelince yaşadığı kabus yüzünden doktora gitmek zorunda kaldı.
4 buçuk yıl önce kulaklarını deldiren 29 yaşındaki Amber Rega, bin pişman oldu. Kulakların arkasında yumrular oluşan genç kadın, gün geçtikçe büyüyen yumrulardan kurtulmak için farklı yollar denedi.
Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi. Reda, çevresine sürekli çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını söylüyordu.
Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi ve yıllar sonra kulaklarındaki yumrulardan kurtuldu.
Dr Pimple Popper olarak bilinen Dr. Sandra Lee, Amber'in kulağında çıkan yumruları kesti.
Yıllar sonra Dr. Lee'nin adını duyan Amber Rega, kulaklarındaki keloidden kurtuldu.