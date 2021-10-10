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Kültür ve Turizm Bakanı bombayı patlattı! Hızlı ve Öfkeli Türkiye…

2021-10-10 11:34:01
Kültür ve Turizm Bakanı bombayı patlattı! Hızlı ve Öfkeli Türkiye…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16. Contemporary İstanbul'u gezdi. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, 'Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istediklerini söylediler. Reklam filmimizden çok etkilendiklerini de söyleyerek, 'Istanbul is the new cool' dediler. 'Bizim platomuz burasıdır ve sizinle görüşmeye geldik' dediler. Yani tanıtımın ne kadar önemli, etkili olduğunu, turizmin aslında sadece turizm olarak görülmemesi gerektiğini de buradan çok net anlamış oluyoruz.' ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın önde gelmekte olan galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını buluşturan 16. Contemporary Istanbul'u gezdi. Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte galeri yetkilileriyle sohbet eden ve sanat eserlerini inceleyen Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın önde gelmekte olan galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını buluşturan 16. Contemporary Istanbul'u gezdi. Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte galeri yetkilileriyle sohbet eden ve sanat eserlerini inceleyen Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede bulundu.

#2
Foto - Bakan Ersoy,

Bakan Ersoy, "Her şeyden önce dünya bir pandemi sürecinden geçiyor ve birkaç yıldır insanlar seyahat yasaklarıyla karşı karşıya. Özellikle kültür sanat ve etkinlikler bu işten çok etkilendi." ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, Contemporary Istanbul'un açılmasının normalleşme sürecinde çok iyi bir adım olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

#3
Foto - 'Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istiyorlar' Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu hafta başında

'Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istiyorlar' Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu hafta başında "Hızlı ve Öfkeli" filminin yapımcılarıyla toplantı yaptıklarını aktararak, "Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istediklerini söylediler. Reklam filmimizden çok etkilendiklerini de söyleyerek, 'Istanbul is the new cool' dediler. 'Bizim platomuz burasıdır ve sizinle görüşmeye geldik' dediler. Yani tanıtımın ne kadar önemli, etkili olduğunu, turizmin aslında sadece turizm olarak görülmemesi gerektiğini de buradan çok net anlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Contemporary Istanbul gibi etkinliklerin yurt dışında da tanıtımı yapılması için destek vereceklerine işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Contemporary Istanbul gibi etkinliklerin yurt dışında da tanıtımı yapılması için destek vereceklerine işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Biliyorsunuz 29 Ekim'le birlikte Atatürk Kültür Merkezi (AKM) devreye giriyor. Sadece AKM ile bir açılış olmayacak. 14 Kasım'a kadar süren çok yoğun etkinlikler dizisi hayatımıza girecek. Beyoğlu Kültür Yolu şekle girecek. Bu tarz kültür ve sanat etkinliklerinin İstanbul'da hızlı bir şekilde tekrar canlanmasını istiyoruz. İstanbul'dan sonra dalga dalga zaten tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Biz bu konuda Avrupa'da öncü olmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İleriki haftalarda sizlerle paylaşacağız."

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