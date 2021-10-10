Kültür ve Turizm Bakanı bombayı patlattı! Hızlı ve Öfkeli Türkiye…

'Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istiyorlar' Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu hafta başında "Hızlı ve Öfkeli" filminin yapımcılarıyla toplantı yaptıklarını aktararak, "Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istediklerini söylediler. Reklam filmimizden çok etkilendiklerini de söyleyerek, 'Istanbul is the new cool' dediler. 'Bizim platomuz burasıdır ve sizinle görüşmeye geldik' dediler. Yani tanıtımın ne kadar önemli, etkili olduğunu, turizmin aslında sadece turizm olarak görülmemesi gerektiğini de buradan çok net anlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.