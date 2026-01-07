  • İSTANBUL
Ekonomi
Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

İnsanların yuvasını yıkan ve kötülüklerin başı olarak gösterilen alkolün tüketimi rekor seviyede düşerken iflas haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Foto - Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

Mannheim’daki 1679 tarihli Eichbaum Bira Fabrikası, artan maliyetler ve düşen tüketim nedeniyle iflas sürecine girdi. 300 çalışan, şirketin kurtulmasını umut ediyor.

Foto - Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

Şirketin dosyası Mannheim Sulh Mahkemesi tarafından kabul edildi. Alacaklılar 11 Şubat’a kadar taleplerini iletebilecek.

Foto - Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

Eichbaum, geçtiğimiz ekim ayında mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirkette çalışan 300’den fazla personel, geleceğe dair belirsizlikle karşı karşıya. Ancak bölgesel yayın kuruluşu SWR’nin aktardığına göre, şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor.

Foto - Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

Oettinger Bira Fabrikası’nın CEO’su Stefan Blaschak, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Bira fabrikaları duvardan düşen sinekler gibi yok olacak” demişti. Blaschak, “Bira dünyası çözülüyor; küçük üreticiler neredeyse her gün iflas ediyor, yakında büyükler de etkilenecek” ifadelerini kullanmıştı.

