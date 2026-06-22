Son CHP kulisi tüm Türkiye’yi salladı: Mansur Yavaş, Özgür Özel’in yanında kalırsa...

Burhan şu ifadelere yer verdi: "Nallıhan Belediye Başkanı beni aradı. Mansur Yavaş CHP’de kalırsa biz de CHP’de kalacağız. Yoksa AK Parti’ye geçeriz. Eğer Mansur Bey Özgür Bey’in yanında yer alırsa biz Mansur Bey ile de hareket etmeyiz’ diyorlar.