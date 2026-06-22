Son CHP kulisi tüm Türkiye’yi salladı: Mansur Yavaş, Özgür Özel’in yanında kalırsa...
CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan güç mücadelesinde gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir kulis iddiası gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan güç mücadelesinde gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir kulis iddiası gündeme geldi.
CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan güç mücadelesinde hangi tarafta duracağı merak edilen Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Millet Haber Genel Yayın Yönetme Sinan Burhan, "Nallıhan Belediye Başkanı beni aradı. Ankara ilçe belediye başkanlarından 5 belediye başkanı, ‘Mansur Bey’le hareket ediyoruz’ dedi. Eğer Mansur Bey Özgür Bey veya yeni oluşumun yanına geçerse o oluşumun yanında yer almayız" dedi.
Burhan şu ifadelere yer verdi: "Nallıhan Belediye Başkanı beni aradı. Mansur Yavaş CHP’de kalırsa biz de CHP’de kalacağız. Yoksa AK Parti’ye geçeriz. Eğer Mansur Bey Özgür Bey’in yanında yer alırsa biz Mansur Bey ile de hareket etmeyiz’ diyorlar.
Ankara ilçe belediye başkanlarından 5 belediye başkanı, ‘Mansur Bey’le hareket ediyoruz’ dedi. Eğer Mansur Bey Özgür Bey veya yeni oluşumun yanına geçerse o oluşumun yanında yer almayız. Ama Mansur Bey şu anki yerinde kalırsa, bağımsız olursa yanında kalırız. Mansur Yavaş’ı yalnızlaştırmak istiyorlar, bu projede olmayız.”
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