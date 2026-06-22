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Siyaset
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'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

Siyaset sahnesinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla yeniden gündeme gelirken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir ziyaret kararı hareketliliğe yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geleceği ve bu görüşmede güncel siyasi gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

#1
Foto - 'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

Kılıçdaroğlu'nun siyaset gündemini hareketlendiren ziyaret kararına ilişkin ilk bilgi, kendisine yakınlığıyla bilinen Necdet Saraç'tan geldi. Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Saraç, ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini belirterek kamuoyuna duyurdu.

#2
Foto - 'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

Canlı yayındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere de üstü kapalı bir yanıt veren Saraç, ziyaret sonrasına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - 'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

"Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz."

#4
Foto - 'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürpriz ziyaret kararı, Sözcü TV'deki açıklamalarından hemen sonra geldi.

#5
Foto - 'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

Programda, geçmişte milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına verdiği destek hatırlatılarak yöneltilen "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" şeklindeki yoruma Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" şeklinde yanıt vermişti. Bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıklarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" cevabını vererek siyaset arenasından ve DEM Parti cephesinden tepki çekmişti.

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