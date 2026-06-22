'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!

Programda, geçmişte milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına verdiği destek hatırlatılarak yöneltilen "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" şeklindeki yoruma Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" şeklinde yanıt vermişti. Bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıklarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" cevabını vererek siyaset arenasından ve DEM Parti cephesinden tepki çekmişti.