'Pişman değilim' sözüyle DEM'lileri şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş kararı!
Siyaset sahnesinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla yeniden gündeme gelirken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir ziyaret kararı hareketliliğe yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geleceği ve bu görüşmede güncel siyasi gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.