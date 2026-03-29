3. şahıs bakın kim çıktı? Trump-Modi telefon görüşmesine sır gibi katılım Bir kaşık ekleyin! Günlerce hoş koku yayılıyor! Camları silmeden önce bunu sürün! 2 ay boyunca yeter Lise öğrencilerine TUSAŞ desteği! Havacılık sektörüne hazırlanıyorlar Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim? Hobi olarak başlamıştı: Şimdi 1 tona yakın hasat elde ediyor! -20 ile -80 derece arasında değişen bir soğukluk... Kriyoablasyon cerrahiye uygun olmayan... Üniversiteler 3 yılda bitirilebilenecek mi? YÖK Başkanı Özvar’dan flaş açıklama!
Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?
Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

Sarı Şeytan Trump'ın arkasındaki katiller sürüsü kim merak ediliyor.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

ABD'de nihai karar Başkan Donald Trump'tan çıksa da sahadaki askeri planlamanın merkezinde Pentagon bulunuyor. Savaş sürecinde 'Trump'ın kulağına üfleyen kilit isimler' var.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarla beraber Başkan Donald Trump'ın gün içinde Oval Ofis'te ya da Durum Odası'nda birçok kez bilgilendirildiği belirtildi. Saldırılar konusunda nihai kararları veren Trump'ın askeri değerlendirmeler konusunda dinlediği iki kiliti isim var; savaş siyasetinin savunulmasında Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonel konularda ise General Dan Kane.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Başkan Donald Trump'ın askeri değerlendirmelerinde öne çıkan isimlerden biri, eski F-16 pilotu ve CIA bağlantı subayı General Dan Kane oldu.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

Başkan Donald Trump, 28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılarla ilgili gün içinde birçok kez bilgilendirildi ve nihai kararları verdi. Trump'ın askeri değerlendirmelerde dinlediği kilit isimler, savaş siyasetinde Savunma Bakanı Pete Hegseth ve operasyonel konularda General Dan Kane.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

General Dan Kane, Trump'ın en güvendiği askeri isimlerden biri olarak tanımlanıyor ve “Trump’ın kulağına fısıldayan adam” olarak biliniyor. Kane, savaş öncesinde Trump'a olası senaryoları aktardı, bazı planların ABD mühimmat stoklarını zorlayabileceği ve Amerikan askerlerini ciddi risk altına sokabileceği uyarısında bulundu.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

General Dan Kane, kariyerine F-16 savaş pilotu olarak başladı, IŞİD'e karşı yürütülen 'Kararlılık Operasyonu'nda görev yaptı ve CIA'de kıdemli askeri danışman olarak çalıştı. New York Times'ın haberine göre, eski F-16 pilotu ve CIA bağlantı subayı olan General Dan Kane, Trump’ın en güvendiği askeri isimlerden biri ve ''Trump’ın kulağına fısıldayan adam'' olarak tanımlanıyor.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

Beyaz Saray ve Pentagon kaynakları ikili arasında güçlü ve kişisel bir güvenlik ilişkisi olduğunu söylüyor. Kane’in, 2025 başında görevden alınan General Charles Q. Brown Jr.’ın yerine, emeklilikten geri çağrılarak Genelkurmay Başkanlığı’na getirildiği ifade ediliyor. Habere göre, savaş öncesinde Kane, Trump'a olası senaryoları aktardı. Bazı planların, ABD mühimmat stoklarını zorlayabileceği ve Amerikan askerlerini ciddi risk altına sokabileceği uyarısında bulundu.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

Yetkililere göre Kane, Durum Odası toplantılarında genellikle belirli bir seçeneği dayatmak yerine, riskleri, avantajları ve olası sonuçları ortaya koymayı tercih ediyor. Bu yaklaşım ise zaman zaman onu zor bir konuma sokabiliyor.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

1968 yılında New York’un Elmira bölgesinde doğan General Dan Kane, kariyerine F-16 savaş pilotu olarak başladı. 2018-2019 yılları arasında IŞİD’e karşı yürütülen 'Kararlılık Operasyonu' kapsamında Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’nda görev yapan Kane, 2021-2024 yılları arasında ise CIA’de kıdemli askeri danışman olarak çalıştı.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

Kane’in adı, Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na aday gösterilene kadar Washington’da geniş çevrelerce tanınmıyordu. Hatta bazı Kongre üyelerinin adaylık açıklandığında kendisini araştırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Foto - Kulağına üflüyorlar ve bomba yağdırıyor: Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim?

Trump ise Kane’i ilk kez 2018’de terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda tanıdığını ve onun, örgütün 'iki yıl değil, bir hafta içinde yenilebileceğini' söyleyen yaklaşımından etkilendiğini ifade etmişti.

Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste
Gündem

Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında başkent Ankara'da bir otel odasında bir kadınla birlikt..
Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’
Gündem

Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım için dün yapılması planlanan eylem ..
Pezeşkiyan, ABD'nin iddiasını doğruladı
Dünya

Pezeşkiyan, ABD'nin iddiasını doğruladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yapıldığını ilk kez kabul etti.

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı
Siyaset

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunda 23. Dönemi açılışında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan..
Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz
Gündem

Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın "Ben..
Otelde askerlik yapıyorlardı Sığınağa kaçan ABD askerleri havaya uçtu
Dünya

Otelde askerlik yapıyorlardı Sığınağa kaçan ABD askerleri havaya uçtu

İran, ABD askerlerinin Dubai'deki sığınaklarının tespit edilerek füzelerle vurulduğunu iddia etti.
