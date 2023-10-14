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Hayat-Aktüel
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Küflü ekmeklere artık son! İçerisine bir tane atan, bir hafta tazecik yiyor! Herkes yeni alınmış zannediyor! Şok bilgi ortaya çıktı

2023-10-14 12:04:33
Küflü ekmeklere artık son! İçerisine bir tane atan, bir hafta tazecik yiyor! Herkes yeni alınmış zannediyor! Şok bilgi ortaya çıktı

Fazla alınan ekmekler bir süre sonra küflenirken uzmanlar da küfe karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ekmek poşetinin içerisine bir tane atan bir hafta tazecik ekmek yiyor. İşte ekmekteki küfü önleyen o yöntem… Sabah akşam sofraların vazgeçilmez besinleri arasında yer alan ekmek, Türkler tarafından sıklıkla tüketiliyor. Ekmek yemeden doyamıyorum diyenler çok çok ekmek alırken bir süre sonra küflenen ekmeklerde çöpün yolunu tutuyor. Uzmanlar hem israfın önüne geçmek için hem de ekmekleri uzun süre taze tutmak için uygulanabilecek o yöntemi açıkladı. Ekmek poşetinin içerisine bir tane atan bir hafta tazecik ekmek yiyecek. İşte ekmekteki küfü önleyen o yöntem… Uzun süre ekmek saklamak isteyenlerin en büyük sorunu küf olurken uzmanlar küfü önleyen o yöntemi sonunda açıkladı. Ekmek poşetinin içerisine birdir sarımsak ya da bir miktar karanfil atarak tazecik ekmekler tüketebilirsiniz.

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Foto - Küflü ekmeklere artık son! İçerisine bir tane atan, bir hafta tazecik yiyor! Herkes yeni alınmış zannediyor! Şok bilgi ortaya çıktı

Uzmanlar sağlık açısından küflü ekmek tüketmenin zararlı olduğunu belirtirken küfün oluşturduğu mikotoksinlerin zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökelttiğini belirtiyor. Küflenmiş ekmeğin koklanmasının dahi zararlı olduğunu ifade eden uzmanlar, bu durumun solunum sorunlarına neden olduğunun altını çiziyor. Küfün iç organlarda ve karaciğerde tahribata yol açtığı ifade edilirken vücutta ödem, kusma ve karın ağrısı gibi sağlık problemlerine neden olduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra kalp ve böbreklerde yağlanma ile birlikte kanser gibi ciddi sorunların ortaya çıktığını belirten uzmanlar, ekmekte oluşan küflerin vücuda son derece zararlı olduğunun altını çizdi.

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Foto - Küflü ekmeklere artık son! İçerisine bir tane atan, bir hafta tazecik yiyor! Herkes yeni alınmış zannediyor! Şok bilgi ortaya çıktı

Ekmek tüketimi yapacak kişilerin özellikle tam tahıllı ve tam buğday ekmeklerini tercih etmesi gerektiği belirtiliyor. Hangi tür ekmek tüketirseniz tüketin belirli bir sınırı aşmamanız gerektiği aktarılıyor. Paketli ürün tüketen kişileri uyaran uzmanlar, ekmeğin kahverengi görünmesinin yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Ekmekteki o rengin tutturulması için bazı kimyasalların kullanılabileceğine değinen yetkililer, ekmek üzerinde tam tahıl ya da buğday ibaresinin görülmesi gerektiğini aktardı. Tam tahıllı ekmeklerin hem sağlıklı bir yaşam hem de kilo kontrolü sağladığı belirtiliyor.

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