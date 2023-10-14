Küflü ekmeklere artık son! İçerisine bir tane atan, bir hafta tazecik yiyor! Herkes yeni alınmış zannediyor! Şok bilgi ortaya çıktı

Fazla alınan ekmekler bir süre sonra küflenirken uzmanlar da küfe karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ekmek poşetinin içerisine bir tane atan bir hafta tazecik ekmek yiyor. İşte ekmekteki küfü önleyen o yöntem… Sabah akşam sofraların vazgeçilmez besinleri arasında yer alan ekmek, Türkler tarafından sıklıkla tüketiliyor. Ekmek yemeden doyamıyorum diyenler çok çok ekmek alırken bir süre sonra küflenen ekmeklerde çöpün yolunu tutuyor. Uzmanlar hem israfın önüne geçmek için hem de ekmekleri uzun süre taze tutmak için uygulanabilecek o yöntemi açıkladı. Ekmek poşetinin içerisine bir tane atan bir hafta tazecik ekmek yiyecek. İşte ekmekteki küfü önleyen o yöntem… Uzun süre ekmek saklamak isteyenlerin en büyük sorunu küf olurken uzmanlar küfü önleyen o yöntemi sonunda açıkladı. Ekmek poşetinin içerisine birdir sarımsak ya da bir miktar karanfil atarak tazecik ekmekler tüketebilirsiniz.