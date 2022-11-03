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Türkiye
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'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

2022-11-03 21:25:10
'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonrası kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuktan birinde virüse rastlandı. Çocukta hırçın davranışlar olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, tanının kesinleştiğini söyledi. Kuduz skandalının ardından vatandaşlar sosyal medyada ayağa kalktı. Vatandaşlar, "Kuduz" ve "#CenkErenTutuklansın" etiketlerine tepkilerini binlerce tweet atarak gösterdi. Dezenformasyon yayarak halkı yanıltmaya çalışan şarkıcı parçası Cenk Eren'e ise vatandaşlardan sert tepki geldi. Savcılıkların harekete geçmesi çağrısında bulunan vatandaşlar, Cenk Eren ve onun gibi yalan tweet paylaşan köpekçi güruha karşı Dezenformasyon Yasası'nın uygulanmasını istedi.

#1
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuğun tedavisi devam ediyor. 9 yaşındaki Polat Ergün'de kuduz virüsüne rastlanmadığı bildirildi. Polat Ergün'ün yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı kaydedildi. Çocuğun durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz açıklama yaptı. Cengiz, 19 Ekim'de çocuğun ısırılan sağ kolunda uyuşma başladığını Adilcevaz'da ilk tedavisi ve aşısının ardından Hacettepe'ye getirildiğini söyledi. İlk tetkiklerde çocuğun sudan korktuğu ve tükürük salgısının arttığının tespit edildiğini belirten Cengiz, çocukta hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar da gözlemlediklerini kaydetti. Cengiz, bunun üzerine çocuğun 21 Ekim'de yoğun bakıma alındığı bilgisini verdi.

#2
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

TANI KESİNLEŞTİ - Çocuktan alınan numunelerin veteriner enstitüsünde incelendiğini dile getiren Cengiz, "Kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" dedi. Prof Cengiz, ağrılarının artması üzerine çocuğun uyutulduğunu ve solunum cihazına bağlandığını söyledi. Hastaneye başvurunun geç olması nedeniyle önleme anlamında yapılacak bir müdahale olmadığını da ifade eden Cengiz, "Bundan sonraki süreç yoğun bakımda devam edecek" diye konuştu.

#3
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

Sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki - Kuduz vakalarının ardından vatandaşlar 2022 yılının Türkiye'sinde yaşanan skandala ser tepki gösterdi. Sosyal medyada binlerce vatandaş tepkilerini dile getirirken başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi.

#4
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

"#Kuduz" etiketiyle yoğun tepki gösteren vatandaşlar, dezenformasyon yaparak kuduz köpekleri savunan şarkıcı parçası Cenk Eren ve köpekçi güruha sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, savcıları göreve çağırarak Cenk Eren'e yönelik Dezenformasyon Yasası'nın işletilmesini istedi.

#5
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#6
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

#7
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#8
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#9
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#10
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#11
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#12
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#13
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#14
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#15
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#16
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#17
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#18
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#19
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#20
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#21
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#22
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#23
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#24
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#25
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#26
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#27
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#28
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#29
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#30
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#31
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#32
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#33
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#34
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#35
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#36
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#37
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#38
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#39
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#40
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#41
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#42
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#43
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#44
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#45
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#46
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#47
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#48
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#49
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#50
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

#51
Foto - 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

İşte vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden bazıları...

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