2022-11-03 21:25:10 'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonrası kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuktan birinde virüse rastlandı. Çocukta hırçın davranışlar olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, tanının kesinleştiğini söyledi. Kuduz skandalının ardından vatandaşlar sosyal medyada ayağa kalktı. Vatandaşlar, "Kuduz" ve "#CenkErenTutuklansın" etiketlerine tepkilerini binlerce tweet atarak gösterdi. Dezenformasyon yayarak halkı yanıltmaya çalışan şarkıcı parçası Cenk Eren'e ise vatandaşlardan sert tepki geldi. Savcılıkların harekete geçmesi çağrısında bulunan vatandaşlar, Cenk Eren ve onun gibi yalan tweet paylaşan köpekçi güruha karşı Dezenformasyon Yasası'nın uygulanmasını istedi.