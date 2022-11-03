'Kuduz' skandalının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! Dezenformasyon yapan Cenk Eren'e sert tepki

TANI KESİNLEŞTİ - Çocuktan alınan numunelerin veteriner enstitüsünde incelendiğini dile getiren Cengiz, "Kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" dedi. Prof Cengiz, ağrılarının artması üzerine çocuğun uyutulduğunu ve solunum cihazına bağlandığını söyledi. Hastaneye başvurunun geç olması nedeniyle önleme anlamında yapılacak bir müdahale olmadığını da ifade eden Cengiz, "Bundan sonraki süreç yoğun bakımda devam edecek" diye konuştu.