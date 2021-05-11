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Kudüs ve Filistin kaderine terk edilmedi

2021-05-11 02:18:04
Kudüs ve Filistin kaderine terk edilmedi

Terör devletinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısı ve Gazze'den atılan füzeleri bahane ederek, sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Türkiye'nin dört bir köşesinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

#1
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile ilgili Sakarya Orhan Camii önünde bir açıklama yaparak, Türkiye'deki tüm camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar ve duaların okunacağını belirtmişti. Erbaş'ın bu açıklamasından sonra bugün İstanbul'daki tüm camilerde öğle ezanından sonra dua ve salalar okundu. Ezanın ardından, dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile ilgili Sakarya Orhan Camii önünde bir açıklama yaparak, Türkiye'deki tüm camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar ve duaların okunacağını belirtmişti. Erbaş'ın bu açıklamasından sonra bugün İstanbul'daki tüm camilerde öğle ezanından sonra dua ve salalar okundu. Ezanın ardından, dua edildi.

#2
Foto - İstanbul’un tarihi mekanlarından birisi olan Fatih Camii’ne toplanan binlerce vatandaş İsrail’e karşı protesto mitingi düzenledi. Mitingde zulme uğrayan Kudüslü Müslümanlar için dualar edildi. İsrail’in saldırgan tutumu binlerce ağızdan lanetlendi. Açıklanan basın bildirisinin ardından binlerce kişi olaysız bir şekilde ayrıldı.

İstanbul’un tarihi mekanlarından birisi olan Fatih Camii’ne toplanan binlerce vatandaş İsrail’e karşı protesto mitingi düzenledi. Mitingde zulme uğrayan Kudüslü Müslümanlar için dualar edildi. İsrail’in saldırgan tutumu binlerce ağızdan lanetlendi. Açıklanan basın bildirisinin ardından binlerce kişi olaysız bir şekilde ayrıldı.

#3
Foto - Kent merkezinde düzenlenen konvoya çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık 150 araçlık konvoy şehirlerarası otogar önünden Sanayi Kavşağına kadar seyir halinde bulundu.

Kent merkezinde düzenlenen konvoya çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık 150 araçlık konvoy şehirlerarası otogar önünden Sanayi Kavşağına kadar seyir halinde bulundu.

#4
Foto - Polis ekiplerinin olası bir olaya karşı önlem aldığı araç konvoyu Sanayi Kavşağında sona erdi. Konvoya katılan vatandaşlar buradan sessizce ayrılarak evlerine döndü.

Polis ekiplerinin olası bir olaya karşı önlem aldığı araç konvoyu Sanayi Kavşağında sona erdi. Konvoya katılan vatandaşlar buradan sessizce ayrılarak evlerine döndü.

#5
Foto - Kudüs ve Gazze'de yaşananalara yönelik Kayseri, Ankara, Sakarya, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Ordu, Sivas, Tokat, Niğde ve daha birçok kentte destek yürüyüşleri düzenlendi.

Kudüs ve Gazze'de yaşananalara yönelik Kayseri, Ankara, Sakarya, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Ordu, Sivas, Tokat, Niğde ve daha birçok kentte destek yürüyüşleri düzenlendi.

#6
Foto - GAZİANTEP İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.

GAZİANTEP İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.

#7
Foto - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar attı. Bayrak ve dövizlerle sık sık protesto seslerinin yükseldiği alanda tekbir sesleri yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar attı. Bayrak ve dövizlerle sık sık protesto seslerinin yükseldiği alanda tekbir sesleri yükseldi.

#8
Foto - Meydanda toplanan vatandaşlar 600 araçlık konvoy, kornalar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde ilerledi.

Meydanda toplanan vatandaşlar 600 araçlık konvoy, kornalar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde ilerledi.

#9
Foto - KİLİS İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle sivil toplum platformları ve vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi. Gece saatlerinde Yeni Beşevler Mahallesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar atarak, araçlarla konvoy yaptı.

KİLİS İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle sivil toplum platformları ve vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi. Gece saatlerinde Yeni Beşevler Mahallesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar atarak, araçlarla konvoy yaptı.

#10
Foto - Bayrak ve dövizlerle sık sık tekbir seslerinin yükseldiği alanda bulunan kalabalığa seslenen Kilis Sivil Platformu üyesi Bekir Şen, İsrail’in mukaddes mekanlara saldırdığını ifade ederek,

Bayrak ve dövizlerle sık sık tekbir seslerinin yükseldiği alanda bulunan kalabalığa seslenen Kilis Sivil Platformu üyesi Bekir Şen, İsrail’in mukaddes mekanlara saldırdığını ifade ederek, "Teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz" dedi.

#11
Foto - KAYSERİ Kayseri’de binlerce vatandaş; İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek araçlarla konvoy oluşturdu. Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar İl Müftüsü Şahin Güven’in dualarıyla Filistin’e destek verdi.

KAYSERİ Kayseri’de binlerce vatandaş; İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek araçlarla konvoy oluşturdu. Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar İl Müftüsü Şahin Güven’in dualarıyla Filistin’e destek verdi.

#12
Foto - Topluluğa seslenen İl Müftüsü Şahin Güven,

Topluluğa seslenen İl Müftüsü Şahin Güven, "Hepinizin bildiği üzere bugün öğle ezanı akabinde duamızı 81 ilin 130 bin camisinden semalara gönderdik. Hepimiz ’amin’ dedik. Unutmayın; Mescid-i Aksa için buradayız. Bizler Müslümanlar olarak camilerle ihya oluruz. İsrailli zalimlerin Mescid-i Aksa’ya yönelik yaptıkları şeyler bizim tarihimize, Müslümanlığımıza yapılmış olan bir saldırıdır. Orada; gece-gündüz nöbet tutan Filistinli kardeşlerimiz ise hepimiz adına dünyadaki 1 milyar 800 milyon Müslüman adına orada nöbet tutuyorlar. Onun için bizler de onların nöbetine destek vermek için buradayız. Her şehirde bu kadar insan toplanıyor, bunun ne anlamı var? Birincisi bu bilinç ve duyarlılığa sahip olmak önemli. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza Mescid-i Aksa’yı, Filistin’i böyle programlarla anlatacağız. İkinci olarak her şehirde bu şekilde bilinçli insanların Filistin ve Mescid-i Aksa davası için bir araya gelmiş olması, işgal edilmiş olan topraklarımızdaki zalimleri korkutuyor. Ama ondan daha çok onların ülkemizdeki işbirlikçilerini korkutuyor. Müslümanlar için dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı, zalime karşı mazlumla birlikte olmak gibi güzel bir hasretimiz var, onun için buradayız" ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Alanda toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Şahin Güven’in duasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Alanda toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Şahin Güven’in duasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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