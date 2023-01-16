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Küçükçekmece’de ölümlü kaza!

2023-01-16 07:01:27
Küçükçekmece’de ölümlü kaza!

Küçükçekmece'de durakta beklerken yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

#1
Foto - Küçükçekmece’de ölümlü kaza!

Alınan bilgiye göre, Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı.

#2
Foto - Küçükçekmece’de ölümlü kaza!

Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

#3
Foto - Küçükçekmece’de ölümlü kaza!

İtfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

#4
Foto - Küçükçekmece’de ölümlü kaza!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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