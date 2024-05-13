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Spor
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"Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

2024-05-13 09:43:48
“Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…”

Spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın Fenerbahçe - Kayserispor maçından sonra yaptığı yorum gündeme bomba gibi düştü.

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Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Süper ligin ikinci yarısının başlarında bir ara iki puan öne bile geçen Fenerbahçe'de bahar havası uzun sürmedi.

#2
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Peş peşe puan kayıplarıyla Galatasarayın 6 puan gerisine düştü.

#3
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Galatasaray'ın şampiyonluğa yürümesiyle birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'de eleştiriler eleştiriler Ali Koç ve İsmail Kartal'a yöneldi.

#4
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Ali Koç'u bu sözlerle hedef aldı. Çakar şunları söyledi:

#5
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

"Ali Koç'un hangi yüzle Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olduğunu anlamadım. 6 sene içinde neyi doğru yaptın? 1 ay önce 'aday değilim' anlamında bir şeyler dedin. üstelik 'ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedin.

#6
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Bundan sonrası için Fenerbahçe camiası için değil de Ali Koç'tan özür dileyerek söylüyorum. Soğuk savaş döneminde istihbarat servisleri örneğin KGB, 15 yaşındaki çocuğu hazırlar Amerika'ya gönderir, CIA'ye yerleştirir.

#7
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Sanki Ali Koç'u tanımasam Galatasaraylıların küçük yaştan itibaren yetiştirip kripto Galatasaraylı olarak Fenerbahçe içine sokup Fenerbahçe başkanı yapıp Fenerbahçe'ye zarar vermek için getirilmiş sanırdım.

#8
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Abartarak anlaşılmak için. Sanki Ali Koç 15-16 yaşında derin Galatasaray tarafından yetiştirildi. Gönlüne Galatasaray sevgisi konuldu. Fakat oğlum seni galatasaray ali menfaatleri için yetiştiriyorum. Sen bugünden sonra kamuoyuna Fenerbahçeliyim diyeceksin seni bir gün başkan yapacağız. Ama görevin Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak üzere.

#9
Foto - "Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…"

Son 4 ayda Ali Koç'un bütün söylemleri icraatları Galatasaray'a yaradı. Kendi eliyle kupayı verdi. Ligden çekilecek miyiz derken dağ fare doğurdu gittin Urfa'da kupayı verdin. Döndün Olympiyakos'tan 3'lük oldun. Her icraat Fener'in aleyhine, Galatasaray'ın lehine. Bu kadar da hata yapılamaz."

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