“Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…”

Abartarak anlaşılmak için. Sanki Ali Koç 15-16 yaşında derin Galatasaray tarafından yetiştirildi. Gönlüne Galatasaray sevgisi konuldu. Fakat oğlum seni galatasaray ali menfaatleri için yetiştiriyorum. Sen bugünden sonra kamuoyuna Fenerbahçeliyim diyeceksin seni bir gün başkan yapacağız. Ama görevin Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak üzere.