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Medya
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KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

2023-11-19 19:33:31
KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

Serdar Akinan, Fırat Bozfırat tarafından satın alınan KRT'nin genel müdürü olarak açıklandı.

#1
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

KRT’nin yeni sahibi, iş adamı Fırat Bozfırat oldu. Görevinden istifa eden Genel Müdür Adnan Bulut'un yerine gazeteci Serdar Akinan geldi.

#2
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

Akinan, Bulut’tan boşalan genel müdürlük için görüşmede olduğunu ise açıklamıştı. Odatv'nin edindiği bilgilere göre gazeteci Serdar Akinan, KRT'nin yeni genel müdürü oldu.

#3
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

KRT’nin satılacağı haberleri uzun süre önce ortaya çıkmış, iddialar üzerine Hürrem Elmasçı’nın Odatv’de yer alan ‘CHP medyası el değiştiriyor… Kim bu KRT'nin yeni patronu Fırat Bozfırat’ başlıklı yazıda sahibinin Fırat Bozfırat olduğu açıklandı.

#4
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

KRT, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nde genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat’a satıldı.

#5
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

KRT Tv'nin Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan kimdir?

#6
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1987'de Milliyet Gazetesi'nde daha 19 yaşında gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. İlk özel televizyon Star'da televizyon haberciliğine adım attı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenlik, muhabirlik, kameramanlığını yaptı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington, D.C. temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı. Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluşlarında kanalların başındaydı. SkyTurk kanalının kuruluşunda rol aldıktan sonra bu kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı ve Nihat Genç ile program sundu. Akşam gazetesinde köşe yazarıydı.

#7
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portalı açtı. 2022 yılında Cadde TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi fakat 26 Ocak 2023 tarihinde istifa etti. Fakat daha sonra görevine geri döndü. Yayınladığı videolarla birtakım siyasetçi ve iş adamları hakkında iddialarda bulunan Muhammed Yakut ile YouTube kanalında söyleşi yapan Akinan, 19 Nisan 2023 tarihinde Ayvacık'ta gözaltına alınmış ve 20 saat sonra bırakıldı.

#8
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

Serdar Akinan'ın Yazdığı Kitaplar

#9
Foto - KRT Genel Müdürü Serdar Akinan oldu

Neo-Takiye Kan Uykusu (2007) Soğuk Barış (2008) Kan Uykusu Kınalı Türkü (2008) Sahi Beni Neden Almadılar? (2013) İştar'ın Kızları (2014) Buzdağı: Türkiye, AKP, FETÖ, CIA (2017) Mazbata (2019) Hayatımın Haberi (2021) Kaynak: OdaTv / Wikipedia

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