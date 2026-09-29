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5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

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5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

Mersin’de savunmasız 5 yaşındaki otizmli K.Y.’ye eğitim adı altında günlerce zulmeden, sistematik şiddet uygulayan sözde eğitmen Seda Pırıl C. adındaki vicdan yoksunu mahluk için adalet çemberi daraldı! Geriye dönük kamera kayıtlarıyla iğrenç eylemleri tek tek deşifre edilen cani hakkında mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Savcılık, insan onurunu ayaklar altına alan yaratık hakkında 'işkence' suçundan ceza istenmesini talep etti!

#1
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

Mersin'de çalıştığı rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.'yi (5) darbettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında dava açılan eğitmen Seda Pırıl C.'nin (31), geriye dönük kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından hazırlanan yeni iddianame doğrultusunda ‘işkence’ suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

#2
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile, durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileri ile görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerde, eğitmen Seda Pırıl C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan Seda Pırıl C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp, ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

#3
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

Hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan dava açılan Seda Pırıl C., bugün 5’inci kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Seda Pırıl C., otizmli K.Y.'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

#4
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI: Mahkeme hakimi, olay gününden geriye dönük izlenen 6 aylık kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı bilirkişi raporunda yer alan sanığa isnat edilen suç vasfının değişmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce savcılığa yapılan suç duyurusu kapsamında yeni iddianame hazırlandığını bildirdi. Suç duyurusu üzerine açılan yeni iddianamede, çeşitli tarihlerde çocuğa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle sanığın ‘eziyet’ suçundan cezalandırılması talep edildiğini açıklayan hakim, dava dosyalarının birleştirildiğini bildirdi.

#5
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

‘OTİZMLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK ÇOK DAHA YAKIN TEMAS İSTİYOR’ Duruşmada söz verilen sanık Seda Pırıl C., 10 yıllık meslek hayatında eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmanın kendisi adına çok üzücü olduğunu söyledi. Otizmli çocuklarla çalışmanın çok daha yakın temas istediğini savunan sanık Seda Pırıl C., “Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, Allah rızası almak, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmek pişmanlığım oldu. Keşke çaba göstermeseydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum. Artık bir karar verilsin. Tahliyemi istiyorum” dedi.

#6
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

K.Y'nin annesi S.Y. ise “Sanık her şeye bir kılıf buluyor fakat çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu? Bunu anlamıyorum. Türk adaletine güveniyorum. Bundan sonra çocuklarımıza el uzatacak olanların mahkemeden çıkacak kararla çekinmesini umuyorum” ifadesini kullandı. Baba B.Y. de adalete güvendiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

#7
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

SAVCIDAN ‘İŞKENCE’ GÖRÜŞÜ: Mahkemedeki beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, iddianame ve söz konusu dava dosyası incelendiğinde, sanığın ‘sözleşmeli personel’ olarak görev yaptığı kurum ve çalışma ortamında 'kamu görevlisi' sıfatının olduğunu kaydetti. Mağdur çocuğa ısrarlı ve sistematik biçimde insan onuruyla bağdaşmayacak biçimde şiddet uyguladığı gerekçesiyle sanığın eylemlerinin ‘katalog suç’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş sunan savcı, mahkemece görevsizlik kararı verilip ‘işkence’ suçlamasıyla dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

#8
Foto - 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme hakimi, delil ve beyanlar doğrultusunda görevsizlik kararı vererek, dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

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