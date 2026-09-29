5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek

‘OTİZMLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK ÇOK DAHA YAKIN TEMAS İSTİYOR’ Duruşmada söz verilen sanık Seda Pırıl C., 10 yıllık meslek hayatında eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmanın kendisi adına çok üzücü olduğunu söyledi. Otizmli çocuklarla çalışmanın çok daha yakın temas istediğini savunan sanık Seda Pırıl C., “Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, Allah rızası almak, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmek pişmanlığım oldu. Keşke çaba göstermeseydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum. Artık bir karar verilsin. Tahliyemi istiyorum” dedi.