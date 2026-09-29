5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etmişti! Cani eğitmen ağır cezada hesap verecek
Mersin’de savunmasız 5 yaşındaki otizmli K.Y.’ye eğitim adı altında günlerce zulmeden, sistematik şiddet uygulayan sözde eğitmen Seda Pırıl C. adındaki vicdan yoksunu mahluk için adalet çemberi daraldı! Geriye dönük kamera kayıtlarıyla iğrenç eylemleri tek tek deşifre edilen cani hakkında mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Savcılık, insan onurunu ayaklar altına alan yaratık hakkında 'işkence' suçundan ceza istenmesini talep etti!