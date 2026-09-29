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Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut halka ucuz bir şekilde satılmaya başlandı. Rize'deki balıkçı tezgâhlarında 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

#1
Foto - Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

Kent merkezinde yer alan balıkçı tezgâhlarında palamudun adet fiyatı ağırlığına göre 50 liradan başlıyor. Tezgâhlardaki diğer balıklardan istavrit 150, mezgit 200, barbun 300, çinekop 400, sargan ise kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.

#2
Foto - Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

Balıkçı Soner Birinci, av sezonuna palamut bolluğuyla başladıklarını söyledi.

#3
Foto - Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

İnsanların palamuda ilgi gösterdiğini dile getiren Birinci, "Fiyatlarımız uygun. Palamut bolluğundan bütün balıkçıların yüzü gülüyor, hem satan hem tutan. Palamutu 75 liraya satıyoruz 700-800 gram geliyor bir tanesi. Şu anda tezgâhlarda en çok olan balık palamut. Zaten müşteri geldiği zaman direkt palamutu soruyor." diye konuştu.

#4
Foto - Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

Birinci, bu sezon adeta palamut yılı yaşandığını ifade ederek, "Halkımızın dolaplara koyacağı bollukta palamut var. Hemen hemen 2-3 kişiyi de doyuruyor. " dedi.

#5
Foto - Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

Palamut alışverişi yapan İsrafil Köse ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Çünkü mezgit 200, palamut 75 lira ve gayet uygun. Herkese tavsiye ederim zaten balık mevsimi." ifadelerini kullandı.

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