Karadeniz’in bereketi tezgâhlara yansıdı! En ucuz balık palamut oldu

İnsanların palamuda ilgi gösterdiğini dile getiren Birinci, "Fiyatlarımız uygun. Palamut bolluğundan bütün balıkçıların yüzü gülüyor, hem satan hem tutan. Palamutu 75 liraya satıyoruz 700-800 gram geliyor bir tanesi. Şu anda tezgâhlarda en çok olan balık palamut. Zaten müşteri geldiği zaman direkt palamutu soruyor." diye konuştu.