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Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

Galatasaray'da yaşanan istifa depremi sonrası gelişmeler merakla bekleniyor.

#1
Foto - Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

Metin Öztürk ile Abdullah Kavukçu kavgası, sosyal medyada troller üzerinden devam ediyor... İki tarafa yakın trollerin iddiaları, Galatasaray yönetim kurulunda çizgi film tadında bir kavga olduğu yönünde.

#2
Foto - Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

Fotospor'a göre; İstifa ile sonuçlanan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu kavgasında yaşananlarla ilgili, istifa eden iki eski yönetici sosyal medya üzerinden savaşa devam ediyor. Bir yanda Kavukçu'ның kullandığı sosyal medya hesapları, diğer yanda da zamanında İbrahim Hatipoğlu'nun kullandığı, şimdi ise Öztürk'e yakın olan hesaplar var.

#3
Foto - Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

Bu hesaplar, iki yöneticinin ağzından enteresan iddialar ortaya atıyorlar. İşte haftanın ilk gününe yansıyan o iddialar:

#4
Foto - Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

- İlk hakaret içeren sözü Metin Öztürk söyledi. - Sonra da Abdullah Kavukçu sinkaflı küfürler savurdu. - Kavukçu, Öztürk'ün kendisine ettiği hakarete aynı şekilde cevap verdiğini söyledi. - Kavga sırasında Öztürk, Kavukçu'ya "Haddini bil, ikinci başkan konuşuyor burada." dedi. - Bunun üzerine Kavukçu da ceketini fırlatarak sinkaflı bir küfür etti.

#5
Foto - Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

Metin Öztürk'ün ağzından yapılan bir sosyal medya paylaşımı:

#6
Foto - Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

"Abdullah Kavukçu, ceketini savurup fiili saldırıda bulunmuş, hedefe ulaşmadan engellenmiştir; hatta bu engelleme esnasında Eray Yazgan ayağını zedelemiştir."

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