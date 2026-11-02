Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı
Galatasaray'da yaşanan istifa depremi sonrası gelişmeler merakla bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da yaşanan istifa depremi sonrası gelişmeler merakla bekleniyor.
Metin Öztürk ile Abdullah Kavukçu kavgası, sosyal medyada troller üzerinden devam ediyor... İki tarafa yakın trollerin iddiaları, Galatasaray yönetim kurulunda çizgi film tadında bir kavga olduğu yönünde.
Fotospor'a göre; İstifa ile sonuçlanan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu kavgasında yaşananlarla ilgili, istifa eden iki eski yönetici sosyal medya üzerinden savaşa devam ediyor. Bir yanda Kavukçu'ның kullandığı sosyal medya hesapları, diğer yanda da zamanında İbrahim Hatipoğlu'nun kullandığı, şimdi ise Öztürk'e yakın olan hesaplar var.
Bu hesaplar, iki yöneticinin ağzından enteresan iddialar ortaya atıyorlar. İşte haftanın ilk gününe yansıyan o iddialar:
- İlk hakaret içeren sözü Metin Öztürk söyledi. - Sonra da Abdullah Kavukçu sinkaflı küfürler savurdu. - Kavukçu, Öztürk'ün kendisine ettiği hakarete aynı şekilde cevap verdiğini söyledi. - Kavga sırasında Öztürk, Kavukçu'ya "Haddini bil, ikinci başkan konuşuyor burada." dedi. - Bunun üzerine Kavukçu da ceketini fırlatarak sinkaflı bir küfür etti.
Metin Öztürk'ün ağzından yapılan bir sosyal medya paylaşımı:
"Abdullah Kavukçu, ceketini savurup fiili saldırıda bulunmuş, hedefe ulaşmadan engellenmiştir; hatta bu engelleme esnasında Eray Yazgan ayağını zedelemiştir."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23