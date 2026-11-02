Kritik hamle gelecek mi? Kavukcu ceketi fırlattı! Galatasaraylı yönetici sakatlandı

Fotospor'a göre; İstifa ile sonuçlanan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu kavgasında yaşananlarla ilgili, istifa eden iki eski yönetici sosyal medya üzerinden savaşa devam ediyor. Bir yanda Kavukçu'ның kullandığı sosyal medya hesapları, diğer yanda da zamanında İbrahim Hatipoğlu'nun kullandığı, şimdi ise Öztürk'e yakın olan hesaplar var.