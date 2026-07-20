Kritik hafta öncesi terör örgütü PKK’dan tehdit gibi açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğururmuş
Terör örgütü PKK tarafından "Çerçeve Yasa"ya ilişkin yapılan açıklamada, "AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada önderlik ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Bütünlüklü olmayan, çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur. " denildi.