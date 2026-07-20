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Kritik hafta öncesi terör örgütü PKK’dan tehdit gibi açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğururmuş

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Kritik hafta öncesi terör örgütü PKK’dan tehdit gibi açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğururmuş

Terör örgütü PKK tarafından "Çerçeve Yasa"ya ilişkin yapılan açıklamada, "AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada önderlik ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Bütünlüklü olmayan, çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur. " denildi.

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Foto - Kritik hafta öncesi terör örgütü PKK’dan tehdit gibi açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğururmuş

Çözüm sürecinde kritik haftaya girildi. Süreç kapmasında çıkarılması düşünülen "Çerçeve Yasaya" ilişkin DEM Parti İmralı Heyeti'nin, 23 Temmuz Perşembe günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çerçeve Yasa"ya ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "DEM Parti ile AKP görüşmesinden sonra yine çerçeve yasa konusunda kabul edilmeyecek bazı değerlendirmeler yapıldı. AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada önderlikle ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Açıkça sürecin sabote edilmesi anlamına gelir. Bu açıdan önderliğin özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir. Ancak bir çerçeve yasa bunu sağlatırsa tartışılan konularda gelişme yaratabilir."

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Foto - Kritik hafta öncesi terör örgütü PKK’dan tehdit gibi açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğururmuş

"Barış ve demokratik toplum sürecinin ilerlemesini isteyen her kesimin Öcalan'ın bu sürecin temel aktörü olduğunu açıkça kabul etmesi gerektiği" önü sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

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Foto - Kritik hafta öncesi terör örgütü PKK’dan tehdit gibi açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğururmuş

"Eğer 50 yıldır süren çatışmalı durum hukuki ve siyasi zemine çekilerek çözülecekse PKK yönetim kadrosunu özgürce demokratik siyasetin yapılacağı siyasi ortamdan uzak tutmak bir çözüm ortaya çıkarmaz. Bu açıdan önderliğinden savaşçısına kadar örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün tam olduğu demokratik siyasete katılımını sağlayacak bir yasanın çıkarılması, çözmek istenilen sorunun doğası gereğidir. Kuşkusuz sorunların çözümsüz kalmaması için adımların zamanında atılması gerekir. Ancak bütünlüklü olmayan, çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur. Bu açıdan önderlik ile tartışılarak varılacak mutabakatın boşluk bırakmayan bir yasa ortaya çıkarması gerekir. Çünkü bu yasa yalnızca özgürlük hareketimizi değil, tüm Kürt halkını ve Türkiye'nin demokrasi güçlerini de ilgilendirmektedir. Her yasa gerekli desteği alırsa başarılı olur."

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Foto - Kritik hafta öncesi terör örgütü PKK’dan tehdit gibi açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğururmuş

Terör örgüt PKK'nın açıklamasında, "Türkiye'nin iç ve dış sorunlarını çözmesi açısından Kürt sorununun çözümünün kök yasası olacak bu yasanın olgun çıkmasının önemli olduğu " ifade edilerek, "Sorunu sadece silahların bırakılmasına indirgeyen bir anlayışın bu süreci başarıya götürmesi beklenemez. Çatışma sürecinin tümden sonlanması ve Kürt sorununun çözümü de esas olarak bir demokratikleşme konusudur. Eğer çatışma, şiddet ve savaşta ısrar edilmeyecekse sorunların tek çözüm yolu demokratikleşmedir. Demokratikleşmeyi öncelemeyen her politika çatışma ve savaşta ısrar etmektir. Bu nedenle önderliğin onlarca yıl süren çatışmalı süreci sonlandırmak için barış ve demokratik toplum çözümünde ısrar edilmektedir" görüşüne yer verildi.

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Yorumlar

Ahmet hoca

Yaaa Öylemiiii..
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