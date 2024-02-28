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Spor
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Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

2024-02-28 12:15:53
Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İki takım da sezonu şampiyon olarak tamamlamak isterken, sezon sonu için transfer çalışmalarına da gaz verdi. Ezeli rakipler, lig şampiyonluğuna odaklanırken, ortaya bomba bir transfer iddiası atıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için karşı karşıya geldiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

#3
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi, 33. dakikada Alexander van de Streek'in golüyle eşitliği sağladı.

#4
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Daha net pozisyonlara giren taraf Antalyaspor olsa da Galatasaray, 45+2. dakikada Kerem ile bir gol daha buldu ve devre arasına 2-1 önde girdi.

#5
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da etkili ataklar geliştirdi.

#6
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

#7
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 23. galibiyetine ulaştı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Cimbom puanını 72 yaparak maç eksiği nedeniyle Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı.

#8
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray'ı sıkı takibini sürdürüyor. Son olarak Kasımpaşa'yı konuk eden sarı lacivertliler, kritik mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

#9
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir yarış sürerken, iki takım transfer çalışmalarına da devam ediyor.

#10
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen ezeli rakipler, yeni sezonda iddialı transferler yapmaya hazırlanıyor.

#11
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

İki takım da sezon sonu elde etmeyi hedeflediği şampiyonluk geliriyle flaş transferlere imza atmayı planlıyor. Bu doğrultuda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe transfer operasyonuna erkenden başladı.

#12
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Her iki ekip de yeni sezon transfer çalışmaları için geniş bir liste hazırladı.

#13
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

İki kulüp hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği futbolcuları değerlendirmeye almıştı.

#14
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına dair çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Ligde büyük bir çekişme içinde olan devlerin, yeni sezon için transferde karşı karşıya geldikleri iddia edildi.

#15
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

İki takımın dünyaca ünlü o yıldızı kadrolarına katmak için büyük bir yarış içinde olduğu öne sürüldü. Bu transfer yarışı ise büyük ses getirecek cinsten. İşte ezeli rakiplerin istediği o futbolcu...

#16
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için harekete geçtiği iddia edildi.

#17
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

38 yaşındaki yıldız sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı almıştı.

#18
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

Yaklaşık 12 senedir Madrid forması giyen Hırvat orta sahanın haziran ayında sözleşmesi sona erecek.

#19
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

İspanyol basınında yer alan haberlerde de Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi.

#20
Foto - Kritik gelişmeyi duyurdular: Ortalık fena karışacak: Dünya yıldızı Süper Lige geliyor bu sefer…

A Spor'a göre; Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi.

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