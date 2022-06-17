Kritik asgari ücret görüşmesi Başkan Erdoğan Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti! İşte detaylar

"4 ay evvel söyledim, ben gene aynı noktadayım. Bugüne kadar aralık ayı dışında asgari ücreti toplamadık ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın aralık ayını işte haziranı bile bulduğu zaman alım gücünü insanlar kaybetti. Onun dışında işsizler var, emekliler var, ücretliler var, enflasyon olarak da insanların kayıpları var. Güzel, müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı, 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum.' dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. 'Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor.' diye ifade etti. Yani güzel bir görüşme oldu, inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler, biz de bundan mutlu oluruz." Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücrete ilişkin yaptığı çalışmaya yönelik soru üzerine, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmanın mevzuatının belli olduğunu söyledi. Atalay, "Kamuoyunda özellikle bazı işverenler konuşuyorlar, diyorlar ki 'Asgari ücret artsın', onların elini tutan yok, onlar hemen artırsınlar, orada konuşanların tamamına yakınında da sendika filan da yok. Yani konuşmak kolay, kimse ellerini tutmuyor, onlar bir vermeye başlasınlar da yani hükûmet de normal kamudaki görevini yerine getirsin." ifadesini kullandı. Tarafların Başkan Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Atalay, "Yok mevzuattaki gibi olacak sistem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuşacak." dedi. Atalay, asgari ücret üzerindeki çalışmalara ilişkin bir başka soruya da "Ben onu bilmiyorum, sayın Cumhurbaşkanı bana, 'Çalışma Bakanlığı ekibi bir çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde size bilgi verecek.' dedi, durum bu." şeklinde konuştu. "TÜRK-İŞ'in aklındaki rakam nedir?" sorusu üzerine Atalay, asgari ücretin 2 bin 850'den 4 bin 320 liraya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti: "Benim aklımdaki rakam çok güzel, her şeyi söylerim, 10 bin derim, ama böyle değil. Yani söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. Şimdi işverenlerin büyük bölümü asgari ücretin bu noktaya artmasını istemiyorlar. Diyorlar ki 'Asgari ücret artsın ama bu artan tarafını devlet karşılasın'. Burada insanların cebine ne girecek, emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum. İşte bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum."