Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…

Tam aksine, kalplerinde hastalık olanlar, kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı. Hatta "Ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok" diyen aklıevveller bile çıktı. Tamam kardeşim senin Filistin diye bir davan yok, ama İsrail'in içinde Türk'ün topraklarının da yer aldığı "Arz-ı Mev'ûd" diye bir davası var, onu ne yapacağız! Arz-ı Mev'ûd, yani tanrılarının "vaat ettiği topraklar". Bunlara vaat edilen, vatanından bir kısmıyla da sınırlı değil. Anan bacın hepsi bunlara helal.