2023-12-06 13:12:20 Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…
Salih Tuna, "Ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok" diyen aklıevvellere efsane bir ayar verdi. “Tamam kardeşim senin Filistin diye bir davan yok, ama İsrail'in içinde Türk'ün topraklarının da yer aldığı ‘Arz-ı Mev'ûd’ diye bir davası var, onu ne yapacağız!” diye soran Tuna, “Arz-ı Mev'ûd, yani tanrılarının ‘vaat ettiği topraklar’. Bunlara vaat edilen, vatanından bir kısmıyla da sınırlı değil. Anan bacın hepsi bunlara helal” ifadelerini kullandı. Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: