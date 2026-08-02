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Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

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Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

Haklarındaki usulsüzlükler ve rüşvet skandalları nedeniyle birçok CHP'li belediye başkanı cezaevine girerken, partideki kirli çarktan kaçış hızlandı. Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu 200 milyar liralık soygun ve rüşvet ağından iğrenen 3 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Ruhsat haracından sahte villa raporlarına, bavullarla taşınan avrolardan gasp edilen kamu bütçesine kadar skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmişti.

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Foto - Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

CHP’li belediyeleri sarıp sarmalayan rüşvet, yolsuzluk ve imar vurgunu bataklığı büyümeye devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun aday listeleriyle belediyelere yerleştirdiği isimlerin imza attığı 200 milyar liralık soygun ağı, muhalefeti adeta patlama noktasına getirdi. İmamoğlu'nun kurduğu ve birçok belediye başkanını demir parmaklıklar arkasına sürükleyen kirli rüşvet çarkına daha fazla ortak olmak istemeyen başkanlar CHP'den istifa ederek kaçmaya başladı.

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Foto - Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

CHP’den üç belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti. Birçok ismin muhalefetteki ayak oyunlarından ve Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu yolsuzluk çarkından kaçtığı belirlendi. 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'li 36 belediye başkanı hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturma ve davalar kamuoyu gündemindeki yerini koruyor. Haklarında işlem yapılan belediye başkanlarının önemli bir bölümünün, adaylık sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler olması dikkat çekiyor. CHP'li belediyelere ilişkin soruşturma dosyalarında yer alan iddiaların parasal büyüklüğünün yaklaşık 200 milyar liraya ulaştığı belirtilirken, bu iddiaların büyük bölümünün Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterdiği belediyelere yönelik olduğu görülüyor. İşte o belediyeler ve iddialar:

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Foto - Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

ÜSKÜDAR VE AVCILAR DOSYASI RÜŞVETLE İLGİLİ Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin soruşturma dosyasında, ruhsat işlemleri karşılığında iş insanlarından baskıyla toplam 361 milyon lira rüşvet alındığı iddiaları yer aldı. Dosyada yer alan bir müteahhit, 860 bin doları dönemin belediye başkanının makam odasında teslim ettiğini öne sürdü. Avcılar Belediyesi soruşturmasında ise Aziz İhsan Aktaş'a 600 milyon liranın üzerinde araç kiralama ihalesi verildiği, görevden alınan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 5,5 milyon lira rüşvet aldığı iddiasının kayıtlara geçtiği belirtildi. BÜYÜKÇEKMECE VE ŞİŞLİ'DE İMAR VE VİLLA SORUŞTURMASI Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik incelemelerde, yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte raporlar ve rüşvet yoluyla inşa edildiği, söz konusu süreçten bazı belediye personeline gayrimenkul devredildiğinin tespit edildiği iddia edildi. Şişli Belediyesi dosyasında ise bazı şirketlere yüksek tutarlı imar para cezaları kesildiği, daha sonra rüşvet karşılığında bu cezaların düşürüldüğü ve bu yöntemle milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü. BEYLİKDÜZÜ VE BAYRAMPAŞA'DA RUHSAT İDDİALARI Beylikdüzü Belediyesi'ne ilişkin soruşturmalarda, bazı inşaat projelerinde imar ve ruhsat işlemleri üzerinden yaklaşık 45 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı iddiaları yer aldı. Bayrampaşa Belediyesi dosyasında ise görevden alınan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, ruhsat işlemleri karşılığında bir iş insanından 3 milyon lira aldığı iddiası soruşturma kayıtlarına yansıdı.

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Foto - Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

BEYOĞLU VE ŞİLE DOSYALARINDA KAMU ZARARI VE RÜŞVET Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik incelemelerde, İnan Güney döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 260 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edilirken, bu süreç de soruşturma dosyalarında yer aldı. Şile Belediyesi soruşturmasında ise Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterdiği Özgür Kabadayı'nın, festival ihalesini alan firmadan 4 milyon lira rüşvet aldığı yönündeki iddiaların itirafçı beyanlarında yer aldığı öne sürüldü. ANTALYA'DA MİLYONLARCA AVROLUK İDDİALAR Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabilmek için Muhittin Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne 1,2 milyon avro verdiği öne sürüldü. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise bu paranın 1 milyon avroluk kısmının, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba'ya teslim edildiğini iddia etti. Gökhan Böcek ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e de 950 bin avro nakit para verildiğini ileri sürdü. Öte yandan, Antalya Cam Piramit'te düzenlenen aday tanıtım toplantısı sırasında da Özgür Özel'e bizzat 200 bin dolar nakit para teslim edildiği iddia edildi.

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Foto - Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

UŞAK VE KUŞADASI DOSYASI Uşak Belediyesi'ne ilişkin iddialarda ise Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Özgür Özel'in lüks makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 7,7 milyon liralık bedeli belediye bütçesinden karşıladığı öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu da etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kurultay öncesinde Özgür Özel'e 20 milyon avro verdiğine ilişkin bir söylenti bulunduğunu iddia etti. ETİMESGUT'TA "RÜŞVET AĞI" İSTANBUL'A UZANIYOR Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında savcılığa ifade veren müteahhit F.K. ise belediyede İstanbul'a ve eski CHP yönetimine uzanan bir "rüşvet ağı" kurulduğunu öne sürdü. F.K., ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden 5 milyon dolar istendiğini, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ise iki otobüs bedeli talep ettiğini ileri sürdü.

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Yorumlar

Emice

Eko sistem Yeni'leniyor , eski Altılı kanallar,Yeni kanallara dönüşüyor,verim artıyor....
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