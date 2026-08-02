Yolsuz Eko’nun vurgun çarkından kaçan kaçana! 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti

ÜSKÜDAR VE AVCILAR DOSYASI RÜŞVETLE İLGİLİ Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin soruşturma dosyasında, ruhsat işlemleri karşılığında iş insanlarından baskıyla toplam 361 milyon lira rüşvet alındığı iddiaları yer aldı. Dosyada yer alan bir müteahhit, 860 bin doları dönemin belediye başkanının makam odasında teslim ettiğini öne sürdü. Avcılar Belediyesi soruşturmasında ise Aziz İhsan Aktaş'a 600 milyon liranın üzerinde araç kiralama ihalesi verildiği, görevden alınan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 5,5 milyon lira rüşvet aldığı iddiasının kayıtlara geçtiği belirtildi. BÜYÜKÇEKMECE VE ŞİŞLİ'DE İMAR VE VİLLA SORUŞTURMASI Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik incelemelerde, yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte raporlar ve rüşvet yoluyla inşa edildiği, söz konusu süreçten bazı belediye personeline gayrimenkul devredildiğinin tespit edildiği iddia edildi. Şişli Belediyesi dosyasında ise bazı şirketlere yüksek tutarlı imar para cezaları kesildiği, daha sonra rüşvet karşılığında bu cezaların düşürüldüğü ve bu yöntemle milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü. BEYLİKDÜZÜ VE BAYRAMPAŞA'DA RUHSAT İDDİALARI Beylikdüzü Belediyesi'ne ilişkin soruşturmalarda, bazı inşaat projelerinde imar ve ruhsat işlemleri üzerinden yaklaşık 45 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı iddiaları yer aldı. Bayrampaşa Belediyesi dosyasında ise görevden alınan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, ruhsat işlemleri karşılığında bir iş insanından 3 milyon lira aldığı iddiası soruşturma kayıtlarına yansıdı.