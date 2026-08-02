TBMM’ye başvuru yapıldı: ‘İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun’

Komisyon, Şanlıurfa'da bir mahalleye spor kompleksi yapılması yönündeki talebin, bir vatandaşın Eskişehir'deki evinin yakınındaki parkta gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı yönündeki şikayetinin, İstanbul'da bir tekstil işletmesinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği beyanının, Konya'nın Karatay ilçesindeki kaçak su kuyuları konusunda gerekli işlemlerin yapılması yönündeki başvuruların ardından ilgili kurumlarla irtibata geçerek taleplerin yerine getirilmesine yardımcı oldu.