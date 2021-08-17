2021-08-17 03:34:13 Kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı
Kripto para birimlerinin dünya piyasalarındaki değeri 2 trilyon doların üzerine yükseldi.
Kripto para birimlerinin dünya piyasalarındaki değeri 2 trilyon doların üzerine yükseldi.
Kripto para piyasası her ne kadar güven vermeyen bir yükselişte olsa da bu yükseliş, büyük meblağlara ulaşmış durumda.
Hafta sonunda dikkatç çeken yükselişlerin ardından, Bitcoin’in tek başında piyasa değeri 863 milyar dolar olurken, Etherium da 370 milyar dolarlık bir piyasa değerine yükseldi.
9 bine yakın kripto para piyasasını takip eden CoinGecko'nun verdiği bilgiye göre, kripto paraların toplam piyasa değeri Cumartesi günü 2.06 trilyon dolara yükseldi.
Bitcoin, haftasonu 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olan 48 bin 152 doları gördü.
Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin, 13 Nisan'da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış, ancak bu zirve sonrası satışlar başlamıştı.
Bitcoin'in düşüşünde Çin'in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk'ın Bitcoin'in çevreye yönelik zararlarına yönelik eleştirileri etken oldu.
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