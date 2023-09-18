2023-09-18 11:41:28 Kredi kartına taksitle alışveriş yapanlara kötü haber! Peki şimdi ne olacak? İşte detaylar
Hazine ve Maliyle Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi ve kredi kartlarına sınırlama getirileceğini açıklamasının ardından uygulamanın nasıl olacağı netleşmeye başlıyor. Peki, kredi kartı kullanımının kısıtlanması nasıl olacak? Kredi kartına taksit yapılmayacak mı? İşte, kredi kartına kısıtlamanın detayları... 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Orta Vadeli Program, vatandaşların hayatını değiştirecek birçok düzenlemeye işaret ediyor. OVP'de kredi kartı kullanımı, parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde düzenleneceği bilgisi yer aldı.