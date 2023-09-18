Kredi kartına taksitle alışveriş yapanlara kötü haber! Peki şimdi ne olacak? İşte detaylar

Gelecek ilave önlemlerle bu büyüme hızının daha da aşağı çekilmesi, yavaşlayacak talep kanalıyla enflasyon hızının yavaşlamasında mutlaka önemli katkı sağlayacaktır. Ekonomi yönetimindeki sadeleşme adımları, bankaların verdiği krediler tarafına sınırlı da olsa yansıdı aslında. Ticari kredilerdeki menkul kıymet tutma alt sınırını oluşturan faiz oranı limiti kaldırıldı. Fakat şimdi de yüksek faiz oranları nedeniyle, hem bireysel hem ticari kredi kullanımlarında dikkate değer herhangi bir hızlanma görmüyoruz. Bu da aslında enflasyonla mücadele eden bir ülke ekonomisinde belki de bir süre için normal karşılanması gereken bir gelişme.